Fenerbahçe’nin Maribor maçı 11’i belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu maçında sahasında Maribor'u konuk ediyor.

Kanarya'da hedef ilk maçta seyircisinin de desteğiyle turu geçecek skoru yakalamak.

Fenerbahçe Maribor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Osayi, Peres, Becao, Ferdi, İsmail, Zajc, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.

Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic.



AVRUPA'DA 257. MAÇ



Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 256 kez boy gösterdi. Bu süreçte 97 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 335 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.



UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 5. MAÇ



UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 5. kez mücadele edecek. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti. Bu sezonun 2. turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini farklı (5-0, 4-0) skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. Konferans Ligi'nde 13 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.