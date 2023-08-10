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Beşiktaş Neftçi Bakü'yü deplasmanda yendi!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 3-1 galip ayrıldı ve play-off turunu cebine koydu.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 18:51 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 21:55
Beşiktaş Neftçi Bakü’yü deplasmanda yendi!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 3-1 galip ayrıldı ve play-off turunu cebine koydu.

Beşiktaş Neftçi Bakü’yü deplasmanda yendi!

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Aboubakar, Muleka ve Salih Uçan'dan geldi. Neftçi Bakü'nün tek golünü Lebon kaydetti.

Beşiktaş Neftçi Bakü’yü deplasmanda yendi!

SALİH UÇAN YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ta Salih Uçan bir gol bir asist yaparken, Muleka'nın golünde ise pozisyonu hazırlayan isim oldu. Salih, yine Muleka'nın kaçırdığı bir pozisyonda attığı pasla gözlerin pasını sildi.

Beşiktaş Neftçi Bakü’yü deplasmanda yendi!
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