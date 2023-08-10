Beşiktaş Neftçi Bakü’yü deplasmanda yendi!

UEFA Konferans Ligi 'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile karşılaştı. Siyah beyazlılar sahadan 3-1 galip ayrıldı ve play-off turunu cebine koydu.

SALİH UÇAN YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ta Salih Uçan bir gol bir asist yaparken, Muleka'nın golünde ise pozisyonu hazırlayan isim oldu. Salih, yine Muleka'nın kaçırdığı bir pozisyonda attığı pasla gözlerin pasını sildi.