Beşiktaş’ın Neftçi Bakü maçı 11’i belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef, kardeş ülke Azerbaycan'dan tur için avantajlı skorla dönmek.

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Neftçi Bakü :

Beşiktaş : Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Onur, Muleka, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak. Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.