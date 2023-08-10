Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek’ı 5-1 mağlup etti





36. dakikada Nejasmic'in sol kanattan yerden ortasında, araya giren Rodrigues topu uzaklaştırdı. 45+2. dakikada Grzan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mierez'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı. 45+4. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından az farkla auta gitti. 45+5. dakikada Belhanda'nın sol kanatta yerden pasında topla buluşup ceza sahasında giren Cherif Ndiaye, kaleci Malenica ile karşı karşıya kaldı. Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top, kaleci Malenica'dan oyun alanına döndü.





Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar, maçtan önce televizyon resmedilen, üzerinde İngilizce "Bizi izlemeye devam edin" yazılı koreografi sergiledi.



52'nci dakikada Adana Demirspor bir gol daha buldu. Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu kaleci Malenica'nın üstünden ağlara gönderdi: 3-0.



65'inci dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Sarı, Lovric'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kikachheishvili penaltı noktasını gösterdi.





66'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

71'inci dakikada bu kez konuk Osijek penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Lovric ceza sahasına içine girdikten sonra Svensson'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kikachheishvili penaltı noktasını gösterdi.

73'üncü penaltı atışını kullanan Grzan, topu ağlara gönderdi: 4-1.



88'inci dakikada Adana Demirspor farkı 4'e çıkarttı. Niang'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.





Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Osijek'i 5-1 mağlup etti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN