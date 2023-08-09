Trabzonspor’da Siopis haftalar sonra idmanda

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.00'da çalışan bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman sprint taktik çalışmasıyla tamamlandı.Bordo-mavili takımın sözleşme uzatma talebini reddetikten sonra bel ağrısını gerekçe gösterip yaklaşık 1 aydır idmana çıkmayan Siopis, takımın bugünkü idmanında yer aldı. Günü tek idmanla kapatan Trabzonspor, Antalyaspor müsabakası hazırlıklarını yarın akşam 18.00'de yapılacak antrenmanla sürdürecek.