Galatasaray Ljubljana'yı mağlup etti turu yarıladı! Okan Buruk: "Fenerbahçe maçını hatırlattı"

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor.
Turnuvaya 2. ön eleme turundan katılan Aslan, Zalgiris'i kupanın dışına itmişti. Aslan'ın şimdiki avı Olimpija Ljjubljana...
Sarı kırmızılılar 3. ön eleme turu kapsamında oynanan ilk maçtan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve avantajı yakaladı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Mertens'ten geldi. Rakibin bir golü Galatasaray'ın ise Nelsson ve Abdülkerim ile bulduğu goller geçerlilik kazanmadı.
Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasındaki rövanş mücadelesi 15 Ağustos Salı günü Rams Park'ta oynanacak.
MERTENS TARİHE GEÇTİ!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Stozice Stadyumu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelirken Mertens'ten tarihi bir gol geldi.
Belçikalı yıldız, mücadelenin ikinci golünü attığı sırada, Sarı-Kırmızılı ekibin tarihine geçti.
Olimpija Ljubljana'ya karşı 48. dakikada topu ağlara gönderen Dries Mertens (36 yaş 94 gün), Galatasaray'ın tarihine geçen bir gol attı. Belçikalı yıldız, Sarı-Kırmızılı ekibin tarihinde Avrupa kupası golü atan en yaşlı oyuncu olmayı başardı.
ICARDI FORMASINA KAVUŞTU!
Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, bonservisinin alınmasının ardından ilk maçına çıktı. Yıldız golcü mücadelenin son 15 dakikasında şans buldu.
OKAN BURUK: "FENERBAHÇE MAÇINI HATIRLATTI"
Sarı kırmızılılarda mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Oyunu zemin çok etkilemedi. Oyun aktı, paslar çıktı. Zeminden yana sorun olmadı. Önemli bir galibiyet aldık. Bundan önceki turda etkili olmuş bir takım vardı. Rakibimizin artılarını ve eksilerini iyi biliyorduk. Bugün maç 5-0, 6-0 da olabilirdi. Önemli bir galibiyet aldık.
Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir dönemden geçtik. Sakat oyuncularımız vardı, yeni gelen oyuncular vardı. Bu kadar zorluklarda böyle bir performans gösterdikleri için teşekkür ediyorum."
Klaksvik sürpriz bir takım. Deplasmanda da etkili bir takım. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Biz önce kendi turumuzu geçeceğiz, sonra rakibimizi bekleyeceğiz. Bu maçtaki sayılmayan goller, bana geçen seneki Fenerbahçe maçını hatırlattı.
3-0 üstüne 2 tane sayılmayan gol. O maça benzer bir maç oldu. Şampiyonlar Ligi'nde olmak, puan toplamak. Buna ülke olarak ihtiyacımız var. Diğer temsilcilerimize de başarılar diliyorum. İnşallah onlar da bu hafta kazanır." ifadelerine yer verdi.