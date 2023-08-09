İşte Beşiktaş’ın Neftçi Bakü kadrosu!

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Rebic kadroya dahil edildi.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında, yarın (10 Ağustos) TSİ 20.00'de Bakü Neftçi Arena'da Neftçi Bakü PFK ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Neftçi Bakü PFK maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Azerbaycan'ın Bakü kentine hareket etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Neftçi Bakü PFK maçı kadrosuna 23 futbolcuyu dahil etti:
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Francisco Montero
Onur Bulut
Omar Colley
Ante Rebic
Salih Uçan
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Kerem Atakan Kesgin
Amir Hadziahmetovic
Necip Uysal
Demir Ege Tıknaz
Kartal Kayra Yılmaz
Valentin Rosier
Jackson Muleka
Oğuzhan Akgün
Jean Onana
Umut Meraş
Gedson Fernandes
Semih Kılıçsoy
Emrecan Bulut
Cezalı olan Masuaku ile sakatlıkları olan Cenk Tosun ve Ghezzal kadroda yer almadı.