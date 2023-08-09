İşte Beşiktaş’ın Neftçi Bakü kadrosu!

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Rebic kadroya dahil edildi.



Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında, yarın (10 Ağustos) TSİ 20.00'de Bakü Neftçi Arena'da Neftçi Bakü PFK ile karşılaşacak.



Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Neftçi Bakü PFK maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Azerbaycan'ın Bakü kentine hareket etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Neftçi Bakü PFK maçı kadrosuna 23 futbolcuyu dahil etti:



Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Francisco Montero

Onur Bulut

Omar Colley

Ante Rebic

Salih Uçan

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Kerem Atakan Kesgin

Amir Hadziahmetovic

Necip Uysal

Demir Ege Tıknaz

Kartal Kayra Yılmaz

Valentin Rosier

Jackson Muleka

Oğuzhan Akgün

Jean Onana

Umut Meraş

Gedson Fernandes

Semih Kılıçsoy

Emrecan Bulut



Cezalı olan Masuaku ile sakatlıkları olan Cenk Tosun ve Ghezzal kadroda yer almadı.