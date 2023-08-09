Tam imzalar atılacak derken Galatasaray’dan Tete’ye rest! Menajeri yüksek komisyon isteyince...

G.Saray, Tete ile 2.5 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro imza parası karşılığında anlaşmıştı... Ancak bugün imza atması beklenen Brezilyalı yıldızın menajeri son dakikada yüksek komisyon talep etti.

Galatasaray'ın 2,5 milyon Euro yıllık ücret ve 5 milyon Euro imza parası karşılığında anlaşmaya vardığı ve transferini duyurmaya hazırlandığı Brezilyalı Tete ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

23 yaşındaki Sambacı'nın menajeri imza atmadan önce Sarı- Kırmızılı yönetimden anlaşılan rakamın dışında daha yüksek bir komisyon talep etti. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Yaşanan bu gelişmenin üzerine dün Tete ve menajeri İngiltere'ye uçak bileti aldığı iddia edildi. Fakat Tete ve menajerinin İngiltere'ye gitmediği ve İstanbul'da kaldığı ortaya çıktı. Tete ve menajerinin beklemeye geçtiği öğrenildi. İmzaların atılmamasının nedeni olarak menajerin Galatasaray'dan talep ettiği yüksek komisyonu almak için yapılan bir blöf olduğu da gelen haberler arasında yer aldı. Bonservisi elinde bulunan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.