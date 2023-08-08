Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023/2024 sezonunda da ipi göğüslemek isterken Avrupa'da da başarı hedefliyor. Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını tam gaz sürdüren Cimbom, birbirinden önemli isimlere Sarı Kırmızılı formayı giydirdi, şimdi de gözünü dünyaca ünlü yıldız solağa çevirdi.
TRANSFER ŞOV!
Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanan Cimbom, sol bekini Angelino ile güçlendirdi. İspanyol yıldızın ardından Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar, yedek kaleci olarak Günay Güvenç'i transfer ederken forvet hattını Cedric Bakambu ile güçlendirdi.
TARİHİ ZAHA ÇALIMI!
Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için pazarlık halinde olduğu Zaha'nın transferinde mutlu sona ulaştı ve ezeli rakibine tarihi bir transfer çalımı attı. "Ailesi İstanbul'u istemiyor" denilen 30 yaşındaki yıldız kısa sürede ikna edilirken ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi ve resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı Kırmızılı ekip, 30 yaşındaki hücum oyuncusuna 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödenecek.
3 YILLIK İMZA
Transferde adeta gövde gösterisi yapan Galatasaray'dan taraftarına bir müjde daha geldi. Kerem Demirbay için uzun süredir Bayer Leverkusen ile pazarlık halinde olan Sarı Kırmızılılar, gurbetçi yıldızı kadrosuna kattı. 2019'da Leverkusen'in bonservisi için Hoffenheim'a 32 milyon Euro ödediği 30 yaşındaki orta saha, artık Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek. Alman ekibine 3.7 milyon Euro bonservis ödeneceğini duyuran Cimbom, 3 yıllık sözleşme imzaladığı solak yıldıza her sezon için 1 milyon Euro maaş ödemesi yapacak.