ICARDI'DE MUTLU SON!

Haftalardır süren bekleyiş bitti, Mauro Icardi resmen Galatasaray'ın futbolcusu oldu. Cimbom ile anlaşmaya varan ve imza için eşinin sağlık problemlerinin bir nebze düzelmesini bekleyen Arjantinli süperstar, İstanbul'a gelmesinin ardından resmi imzayı attı. Aslan, coşkulu bir şekilde karşılanan yıldız golcüye bir kez daha Sarı Kırmızılı formayı giydirdi.

SEVENLER KAVUŞTU!

Geçen sezon takıma geldikten sonra Galatasaray'ın yıllardır büyük sorun yaşadığı forvet hattındaki problemi gideren, bir sene içerisinde kendisini efsaneler arasına yazdıran Mauro Icardi'de mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray, 10 milyon Euro bonservisle PSG'den kadrosuna kattığı Arjantinli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Icardi, Galatasaray'a gelmeden önce birçok Suudi kulübünden dev teklifler almıştı. Ancak Arjantinli forvet, her şeye rağmen Sarı Kırmızılı ekibin bonuslar dahil 10 milyon Euro olan teklifini kabul etti.

RÜYA TRANSFER: GRIEZMANN

Şampiyonlar Ligi aşkına kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın hedefinde Antoine Griezmann olduğu ortaya çıktı. 32 yaşındaki Fransız forvet, bir süredir Suudi Arabistan kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapıyordu. Özellikle Al Nassr ve Al Hilal, tecrübeli futbolcuya teklif üzerine teklif sundu.

MERTENS'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Kulübü Atletico Madrid, yeni sezonda ilk 11 planları arasında yer almayan Griezmann'ı bonservisiyle göndermeye oldukça sıcak bakıyor. Yıldız oyuncuyu Mertens'in yerine forvet arkasında kullanmak isteyen Sarı Kırmızılılar da işte tam bu noktada devreye girmiş durumda.