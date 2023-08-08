Napoli, Chelsea, Milan takımlarında forma giyen yıldız isim için düğmeye basıldı. Fenerbahçe transfer listesine eklediği yeni isimle taraftarı coşturacak. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak menajerleri tarafından önerilen sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o yıldız isim...

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçmişte Monaco'da sergilediği performansla dikkat çekmiş ve ardından Chelsea tarafından transfer edilmişti.