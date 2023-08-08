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Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Dominguez, Krunic, Ndombele sonrası bedavaya yıldız isim!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Chelsea'de forma giyen Tiemoue Bakayoko'nun menajerleri tarafından önerilen bir sürpriz transfer gündeme geldi. Bu öneri, Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekibinin dikkatini çekti. Tiemoue Bakayoko, defansif orta saha mevkiinde görev alan başarılı bir futbolcu. Chelsea ile olan sözleşmesi devam eden Bakayoko'nun menajerleri, Fenerbahçe'ye oyuncuyu kiralamayı teklif etti. Bu teklif, sarı-lacivertli kulüp tarafından değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:25 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 08:25
Fenerbahçe transferde şaha kalktı! Dominguez, Krunic, Ndombele sonrası bedavaya yıldız isim!

Napoli, Chelsea, Milan takımlarında forma giyen yıldız isim için düğmeye basıldı. Fenerbahçe transfer listesine eklediği yeni isimle taraftarı coşturacak. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak menajerleri tarafından önerilen sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o yıldız isim...

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçmişte Monaco'da sergilediği performansla dikkat çekmiş ve ardından Chelsea tarafından transfer edilmişti.

Ancak İngiliz ekibinde istikrarsız bir performans sergileyen Bakayoko, beklentilerin altında kalmış ve düzenli forma şansı bulamamıştı. Bu nedenle 2018-2019 sezonunda Milan'a kiralık olarak gönderilmiş, ancak burada da beklenen performansı gösterememişti.

BONSERVİSİ ELİNDE

2021-2022 sezonunda Chelsea'ye geri dönen Bakayoko, kadroda düşünülmedi ve sözleşmesi sona erdi. Şimdi kendisine uygun bir kulüp arayan oyuncunun menajerleri, Fenerbahçe ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımını önerdi.

Maddi şartları ikinci plana atarak düzenli forma şansı ve kariyerine devam etme arzusuyla dikkat çeken Bakayoko'nun tercihi merakla bekleniyor.

2 MİLYON EURO İSTİYOR

Bakayoko'nun Fenerbahçe'den talebi ise senelik 2 milyon euro. Ayroca Fransız yıldız 3 yıllık ontrat imzalamak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim ise 2 milyon euroyu fazla buldu ve pazarlıklarda bu rakamı 1.5 milyon euroya indirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek ve yeni sezonda rekabetçi bir kadro oluşturmak amacıyla hızlı adımlarla transfer çalışmalarını sürdürüyor.


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