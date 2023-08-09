PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Galatasaray'ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların İngiltere'den talip olduğu ismin transferinde Inter'in devreye girdiği öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 13:48 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 13:49
Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

Yeni sezon öncesi önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

Transfer operasyonlarına devam eden sarı-kırmızılılarda şimdiki hedef savunma hattının güçlendirilmesi.

Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga'yı gündemine aldı.

Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

İngiliz ekibinin de oyuncuyu kadroda düşünmediği, satın alma opsiyonlu kiralık ya da direkt kalıcı transferine sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Premier Lig'den bazı ekiplerin ve Inter'in bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

JAPHET TANGANGA KİMDİR?

31 Mart 1999 tarihinde Londra'da dünyaya geldi.

Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

Profesyonel futbol kariyerine Tottenham altyapısında başladı.

Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

2020 yılında Tottenham'da A takıma yükseldi. Kongo asıllı futbolcu defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

Tanganga, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

Yıldız ismin Tottenham'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

24 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!


SON DAKİKA