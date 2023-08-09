Galatasaray’ın istediği yıldıza Inter talip oldu!

Yeni sezon öncesi önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
İngiliz ekibinin de oyuncuyu kadroda düşünmediği, satın alma opsiyonlu kiralık ya da direkt kalıcı transferine sıcak baktığı ifade edildi.
Oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Premier Lig'den bazı ekiplerin ve Inter'in bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.
JAPHET TANGANGA KİMDİR?
31 Mart 1999 tarihinde Londra'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Tottenham altyapısında başladı.
2020 yılında Tottenham'da A takıma yükseldi. Kongo asıllı futbolcu defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Tanganga, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız ismin Tottenham'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
24 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...