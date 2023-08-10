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Adı Galatasaray ile de anılıyordu! 60 gün oyaladı! Fenerbahçe'den yok artık dedirtecek transfer!

Futbol dünyasının heyecanla beklediği transfer dönemi, Fenerbahçe için önemli bir gelişme ile aydınlandı. 60 gün boyunca merakla beklenen oyuncu için kulüp yönetimiyle anlaşma sağlandı. Bu beklenen transfer haberi, Fenerbahçe taraftarlarını ve futbolseverleri adeta heyecanlandırdı. Gelişen detaylar, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 08:34 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 08:34
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! 60 gün oyaladı! Fenerbahçe’den yok artık dedirtecek transfer!

Fenerbahçe transfer haberleri! Türkiye futbolunun önemli kulüplerinden Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde yaşanan sıcak gelişmeler ise taraftarları heyecanlandırdı. Gelen haberlere göre, kulüp yönetimi beklenmedik bir kararla transfer sürecine yeni bir ivme kazandırdı. Wilfred Ndidi, Karl Toko Ekambi'nin yanı sıra uzun süredir gelmesi beklenen oyuncu için anlaşma sağlandı. İsmi Galatasaray ile de anılan oyuncu kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi...

ZAGREB TAVİZ VERDİ

Fenerbahçe'nin uzun bir süredir üzerinde yoğunlaştığı Dominik Livakovic transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Hırvat basının aktardığına göre, Dinamo Zagreb yönetimi beklenmedik bir şekilde taviz verdi. Livakovic'in sözleşmesinde bulunan '10 milyon euro' serbest kalma maddesine karşı önceki sert tutumlarını bırakarak Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

9 MİLYON EURO BONSERVİS

Sportske'nin haberine göre, Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin Livakovic için sunduğu 9 milyon euroluk teklifi sonunda onayladı. Bu gelişme, transfer sürecinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

1.5 MİLYON EURO YILLIK MAAŞ

Livakovic 4 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro yıllık maaşı kabul etti. Hırvat kalecinin, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları, öncesinde veya sonrasında, Fenerbahçe'ye katılacağı belirtiliyor.

Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi, Livakovic'in Türk kulübüne transferi için önemli bir adım olarak kaydedildi. Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin savunma hattı güçlenecek ve Livakovic'in deneyimi takıma büyük katkı sağlayabilir.

Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla yapmış olduğu anlaşma, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Villarreal ve Sevilla gibi köklü kulüplerin de bu kaleciye ilgi göstermesi, onun yeteneklerinin ve potansiyelinin fark edildiğini gösteriyor.


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