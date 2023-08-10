Adı Galatasaray ile de anılıyordu! 60 gün oyaladı! Fenerbahçe’den yok artık dedirtecek transfer!

Fenerbahçe transfer haberleri! Türkiye futbolunun önemli kulüplerinden Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde yaşanan sıcak gelişmeler ise taraftarları heyecanlandırdı. Gelen haberlere göre, kulüp yönetimi beklenmedik bir kararla transfer sürecine yeni bir ivme kazandırdı. Wilfred Ndidi, Karl Toko Ekambi'nin yanı sıra uzun süredir gelmesi beklenen oyuncu için anlaşma sağlandı. İsmi Galatasaray ile de anılan oyuncu kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi...

ZAGREB TAVİZ VERDİ Fenerbahçe'nin uzun bir süredir üzerinde yoğunlaştığı Dominik Livakovic transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Hırvat basının aktardığına göre, Dinamo Zagreb yönetimi beklenmedik bir şekilde taviz verdi. Livakovic'in sözleşmesinde bulunan '10 milyon euro' serbest kalma maddesine karşı önceki sert tutumlarını bırakarak Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.