Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi

TEKLİF İLETİLDİ



Yönetimin, İngiliz ekibine 8 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

Yıllık kazancı 4 milyon Euro olan futbolcuya da 4 yıllık kontrat önerildiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Leicester'den gelecek yanıt sonrası Ada'ya çıkarma yapacak.





BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR



2017 Ocak ayında Genk'ten 17.6 milyon Euro'ya Leicester City'e transfer olan Wilfred Ndidi, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 30 maçta skor katkısı sağlayamadı.