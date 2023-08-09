Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi

Takımdaki eksik bölgeleri kapatmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelik verilmesini istediği 6 numara transferi için listeye yeni bir isim girdi.
Takımdaki eksik bölgeleri kapatmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelik verilmesini istediği 6 numara transferi için listeye yeni bir isim girdi.
FENERBAHÇE'YE OLUMLU YAKLAŞTI
Sarı-lacivertliler, 7 sezondur Leicester City'de forma giyen 26 yaşındaki Wilfred Ndidi'ye kancayı taktı.
Premier Lig'den Championship'e düşen takımından ayrılmak isteyen Nijeryalı ön liberonun ilk kurulan temasta sarı-lacivertlilere olumlu yaklaştığı öğrenildi.
TEKLİF İLETİLDİ
Yönetimin, İngiliz ekibine 8 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu kaydedildi.
Yıllık kazancı 4 milyon Euro olan futbolcuya da 4 yıllık kontrat önerildiği ifade edildi.
Fenerbahçe, Leicester'den gelecek yanıt sonrası Ada'ya çıkarma yapacak.
BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
2017 Ocak ayında Genk'ten 17.6 milyon Euro'ya Leicester City'e transfer olan Wilfred Ndidi, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 30 maçta skor katkısı sağlayamadı.
Sabah'ın haberine göre 51 kez milli formayı giyen Nijeryalı yıldızın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Ndidi'nin gelecek sezon Fenerbahçe forması giymesine İngiltere'de kesin gözüyle bakılıyor.