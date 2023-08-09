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Fenerbahçe'ye orta saha müjdesi! 'Gelirim' dedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci, kanat ve orta saha transferi yapacak. Sarı lacivertliler orta saha için aradığı ismi İngiltere'de buldu. Yıldız isim Kanarya'nın teklifine 'gelirim' yanıtını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 11:47 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 11:47
Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi

Takımdaki eksik bölgeleri kapatmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelik verilmesini istediği 6 numara transferi için listeye yeni bir isim girdi.

Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi

FENERBAHÇE'YE OLUMLU YAKLAŞTI

Sarı-lacivertliler, 7 sezondur Leicester City'de forma giyen 26 yaşındaki Wilfred Ndidi'ye kancayı taktı.

Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi

Premier Lig'den Championship'e düşen takımından ayrılmak isteyen Nijeryalı ön liberonun ilk kurulan temasta sarı-lacivertlilere olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi

TEKLİF İLETİLDİ

Yönetimin, İngiliz ekibine 8 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi

Yıllık kazancı 4 milyon Euro olan futbolcuya da 4 yıllık kontrat önerildiği ifade edildi.

Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi

Fenerbahçe, Leicester'den gelecek yanıt sonrası Ada'ya çıkarma yapacak.

Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi

BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

2017 Ocak ayında Genk'ten 17.6 milyon Euro'ya Leicester City'e transfer olan Wilfred Ndidi, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 30 maçta skor katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi

Sabah'ın haberine göre 51 kez milli formayı giyen Nijeryalı yıldızın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi

Ndidi'nin gelecek sezon Fenerbahçe forması giymesine İngiltere'de kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’ye orta saha müjdesi! ’Gelirim’ dedi


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