Beşiktaş’ta dikkatleri üstüne çeken Jackson Muleka’ya Fransa kancası! İşte teklif edilen kritik rakam...





PAREDES'TE ROMA TEHLİKESİ

İstediği teklifleri alamadıktan sonra Galatasaray'a haber gönderen Leandro Paredes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi Roma, 35 yaşındaki ön Liberosu Nemanja Matic'in ayrılık ihtimaline karşı PSG'li yıldızı gündemine aldı. Paredes'in de Roma da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın PSG ile 6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı oyuncuya da bonuslarla birlikte 3 milyon Euro teklif yaptığı iddia edilmişti.





MORUTAN KİRALANIYOR

Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan'ın menajeri Roberto Becali oyuncusu hakkında konuştu. Becali, "G.Saray, Morutan'ı Türk veya İtalyan takımlarına kiralayacak." ifadelerini kullandı. Morutan ile Türkiye'den Tümosan Konyaspor, İtalya'dan ise Sampdoria, Palermo ve Pisa ilgileniyor.

CİMBOM'DA AYRILIK KAPIDA

Galatasaray'da beklentilerin altında kalması nedeniyle taraftarların hedefinde olan Yunus Akgün'ün takımdan ayrılması bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Leicester City ve Nantes ile görüşmelerini sürdürüyor. Yunus Akgün ile bir ayrılık yaşanabilir.





NELSSON İDDİASI!

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili tranfer söylentileri devam ediyor.. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Premier Lig takımlarından Nottingham Forrest'ın yıldız futbolcu ile ilgilendiğini öne sürdü. Galatasaray yönetiminin ise defansta Abdülkerim ile birlikte Nelsson'u kolay kolay bırakmak istemediği ve 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Euro civarlarında bir teklif beklediği gelen haberler arasında.