Beşiktaş’ta dikkatleri üstüne çeken Jackson Muleka’ya Fransa kancası! İşte teklif edilen kritik rakam...

KRUNIC FENER İÇİN İZİN İSTEDİ
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Milan'ın Bosna Hersekli merkez orta sahası Krunic ile ilgili önemli bir haber geldi. Boşnak yıldızın Milan yönetimi ele bir kez daha görüştüğü "Fenerbahçe'de forma giymek istiyorum. Sizden anlayış bekliyorum" dediği öğrenildi. Bu görüşme sonrasında Milan yönetiminin Krunic için Fenerbahçe'nin teklif ettiği 8 milyon Euro rakamına inmesinin an meselesi olduğu ifade ediliyor.
12 DEV ADAM'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
FIBA 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, B Grubu'nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti. Elemeler, 3 farklı pencerede 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Şampiyonası bileti alacak.
VAN DE VEN TOTTENHAM'DA
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı savunma oyuncusu Micky van de Ven'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Wolfsburg ile Van de Ven'in bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varıldığı, 22 yaşındaki stoper ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
RENALDO CEPHAS ANKARAGÜCÜ'NDE
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı" denildi. İmza törenine Ankaragücü Başkanı Faruk Koca da katıldı.