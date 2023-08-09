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Beşiktaş'ta dikkatleri üstüne çeken Jackson Muleka'ya Fransa kancası! İşte teklif edilen kritik rakam...

Metz, 23 yaşındaki Muleka için Beşiktaş’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifnde bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ağustos TAKVİM gazetesi spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 06:59
Beşiktaş’ta dikkatleri üstüne çeken Jackson Muleka’ya Fransa kancası! İşte teklif edilen kritik rakam...

Beşiktaş'ın hazırlık kampında ve Konferans Ligi'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Jackson Muleka'ya Fransa'dan talip çıktı. Demokratik Kongolu yıldızla Ligue 1 ekiplerinden Metz ilgileniyor. Fransız kulübünün yıldız futbolcu için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Yapılan teklifte satın alma opsiyonun ise 4 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise Muleka'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

TRABZONSPOR'A SAMBACI KULE
Savunmada yaşanan sakatlıklar sonrası bu mevkii için yeniden arayışlara giren Bordo- Mavililer'in gündemine gelen son isim ise Brezilyalı Vítor Tormena oldu. Braga'dan ayrılması gündemde olan 27 yaşındaki oyuncu için temasların başladığı belirlendi. Nenad Bjelica'nın 1,92'lik stoperi çok istediği ifade ediliyor. Tormena'nın Braga ile olan kontratı 2024'te bitecek.



GOMIS'İN SÜRPRİZ ROTASI JAPONYA
Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis, Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale ile sözleşme imzaladı. Gomis Japonya'ya geldikten sonra kayıt işlemleri tamamlanır tamamlanmaz resmi maçlara katılabilecek. Japon kulübü Gomis'e Hoş geldin"dedi.



PAREDES'TE ROMA TEHLİKESİ
İstediği teklifleri alamadıktan sonra Galatasaray'a haber gönderen Leandro Paredes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi Roma, 35 yaşındaki ön Liberosu Nemanja Matic'in ayrılık ihtimaline karşı PSG'li yıldızı gündemine aldı. Paredes'in de Roma da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın PSG ile 6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı oyuncuya da bonuslarla birlikte 3 milyon Euro teklif yaptığı iddia edilmişti.



MORUTAN KİRALANIYOR
Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan'ın menajeri Roberto Becali oyuncusu hakkında konuştu. Becali, "G.Saray, Morutan'ı Türk veya İtalyan takımlarına kiralayacak." ifadelerini kullandı. Morutan ile Türkiye'den Tümosan Konyaspor, İtalya'dan ise Sampdoria, Palermo ve Pisa ilgileniyor.

CİMBOM'DA AYRILIK KAPIDA
Galatasaray'da beklentilerin altında kalması nedeniyle taraftarların hedefinde olan Yunus Akgün'ün takımdan ayrılması bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Leicester City ve Nantes ile görüşmelerini sürdürüyor. Yunus Akgün ile bir ayrılık yaşanabilir.



NELSSON İDDİASI!
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili tranfer söylentileri devam ediyor.. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Premier Lig takımlarından Nottingham Forrest'ın yıldız futbolcu ile ilgilendiğini öne sürdü. Galatasaray yönetiminin ise defansta Abdülkerim ile birlikte Nelsson'u kolay kolay bırakmak istemediği ve 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Euro civarlarında bir teklif beklediği gelen haberler arasında.



BURAK'I SAMSUN KAPACAK!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadro planlamalarına hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz ekibinin Fenerbahçe forması giyen Burak Kapacak'ı kiralamak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren 23 yaşındaki oyuncu 16 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.



KRUNIC FENER İÇİN İZİN İSTEDİ
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Milan'ın Bosna Hersekli merkez orta sahası Krunic ile ilgili önemli bir haber geldi. Boşnak yıldızın Milan yönetimi ele bir kez daha görüştüğü "Fenerbahçe'de forma giymek istiyorum. Sizden anlayış bekliyorum" dediği öğrenildi. Bu görüşme sonrasında Milan yönetiminin Krunic için Fenerbahçe'nin teklif ettiği 8 milyon Euro rakamına inmesinin an meselesi olduğu ifade ediliyor.



12 DEV ADAM'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
FIBA 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, B Grubu'nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti. Elemeler, 3 farklı pencerede 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Şampiyonası bileti alacak.



VAN DE VEN TOTTENHAM'DA
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı savunma oyuncusu Micky van de Ven'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Wolfsburg ile Van de Ven'in bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varıldığı, 22 yaşındaki stoper ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



RENALDO CEPHAS ANKARAGÜCÜ'NDE
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı" denildi. İmza törenine Ankaragücü Başkanı Faruk Koca da katıldı.

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