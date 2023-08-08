Erden Timur’a menajer blöfü! Tete taraftarı çıldırttı! Galatasaray’dan R yok!

Galatasaray, Tete transferiyle sosyal medyada gündeme geldi. Ancak, transfer sürecinde menajer konusunda sorunlar ortaya çıktı. Kulüp, Tete'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 3.5 milyon euro imza parası ödeme kararı almıştı. Taraflar arasındaki pazarlık ve müzakere süreci giderek daha karmaşık bir hal aldı. Kulüp ve menajer arasındaki bu çekişme, transferin seyrini belirsizleştirirken, her iki tarafın da kendi pozisyonunu koruma amacıyla adımlar attığı beliritiliyor. İşte Galatasaray'ın Tete transferinde son durum...