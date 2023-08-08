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Erden Timur'a menajer blöfü! Tete taraftarı çıldırttı! Galatasaray'dan R yok!

Galatasaray, Türk futbolunun en prestijli organizasyonu olan Süper Lig'in son şampiyonu olarak gururla tahtını korumaya devam ediyor. Takımın iddialı ve hırslı duruşu, transfer döneminde de kendini gösteriyor. Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'nin Galatasaray'a transfer edileceği haberleri, kulüp taraftarını büyük bir heyecana sürükledi. Ancak, bu transferin son dakika sürpriziyle taçlandırılması, taraftarı adeta çılgına çevirdi.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:35 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 08:35
Erden Timur’a menajer blöfü! Tete taraftarı çıldırttı! Galatasaray’dan R yok!

Galatasaray, Tete transferiyle sosyal medyada gündeme geldi. Ancak, transfer sürecinde menajer konusunda sorunlar ortaya çıktı. Kulüp, Tete'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 3.5 milyon euro imza parası ödeme kararı almıştı. Taraflar arasındaki pazarlık ve müzakere süreci giderek daha karmaşık bir hal aldı. Kulüp ve menajer arasındaki bu çekişme, transferin seyrini belirsizleştirirken, her iki tarafın da kendi pozisyonunu koruma amacıyla adımlar attığı beliritiliyor. İşte Galatasaray'ın Tete transferinde son durum...

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Galatasaray, Tete transferi için önceden anlaşmıştı. Ancak, transfer sürecinde menajer konusunda sorunlar ortaya çıktı. Kulüp, Tete'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 3.5 milyon euro imza parası ödeme kararı almıştı.

MENAJER'DEN FAZLA KOMİSYON BLÖFÜ

Tete'nin menajeri olan Pablo Bueno, farklı teklifler sunarak daha fazla komisyon talebiyle gündeme geldi.

ERDEN TİMUR'DAN TAVİZ YOK

Galatasaray yönetimi, önceden kabul edilen mali şartlardan kesinlikle taviz vermeme kararlılığını vurguladı.

Tete'nin menajeri, Galatasaray ile önceden anlaştığı mali şartlara sonradan menajer komisyonunu da dahil etmek istedi. Ancak kulüp yönetimi bu yaklaşımı reddetti.

Galatasaray Başkanı Erden Timur'un bu konuda geri adım atmayacağı ifade ediliyor.

Kulüp, önceden belirlenen anlaşma şartlarına sadık kalarak transfer sürecini yönetmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından, Tete transferinin nasıl bir seyir izleyeceği ve menajer konusundaki anlaşmazlığın sonucu merakla bekleniyor.

YARIN SABAH İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Tete'nin uçak bileti aldığı ve yarın sabah 07.00'de İngiltere'ye döneceği öğrenildi.


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