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Zaniolo'nun tahtını kapacak! Kiralık aşk Galatasaray'da! Erden Timur 6 milyon euroya ikna etti!

Galatasaray, transfer döneminin sonlarına yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çaba içinde. Yönetim ve teknik ekip, takımın ihtiyaç duyduğu mevkilere takviyeler yaparak, yeni sezonda başarıya ulaşmayı hedefliyor. Taraftarlar, Galatasaray'ın transfer atağını heyecanla takip ediyor. Son yapılan görüşmelerde, kulübün büyük bir transfer hamlesi yapacağı yönünde olumlu haberler alınıyor. Güçlü bir kadro oluşturmak ve şampiyonluk yarışında iddialı bir performans sergilemek için yapılan bu çalışmalar, taraftarların umutlarını artırıyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:28 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 08:28
Zaniolo’nun tahtını kapacak! Kiralık aşk Galatasaray’da! Erden Timur 6 milyon euroya ikna etti!

Galatasaray, önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk hedefine ulaşmak için yoğun bir transfer çalışması içerisinde. Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılma olasılığı üzerine, Galatasaray yönetimi alternatif bir yıldız oyuncu arayışına girmiş durumda.Uzun süren pazarlık süreci, Galatasaray taraftarlarını bir hayli endişelendirse de, sonunda beklenmedik bir gelişme yaşandı ve umutlar yeniden yeşerdi. İşte Galatasaray'ın adım adım sona yaklaştığı o isim...

TALISCA İÇİN ÖN GÖRÜŞME

Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden biri, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca. Talisca, şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyiyor.

Erden Timur, 29 yaşındaki Anderson Talisca için bir ön görüşme yapmış ve bilgi almıştır. Transfer sürecinde sponsorların da destek vermesi bekleniyor. Talisca'nın Al Nassr'da yüksek bir maaş aldığı belirtiliyor, bu nedenle transfer için ek finansal düzenlemeler yapılması gerekebilir.

Talisca'nın Galatasaray'a transfer olması durumunda, Nicolo Zaniolo'nun muhtemel satışından elde edilecek gelirle takımın mali dengesi sağlanabilir ve yeni transferler için bütçe oluşturulabilir.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Galatasaray ayrıca, kadrosunda düşünmediği ve göndermeyi planladığı oyuncuları da değerlendiriyor. Yunus Akgün ve Berkan Kutlu için Avrupa kulüplerinden teklifler olduğu belirtiliyor ve bu tekliflerin dikkate alınacağı ifade ediliyor. Ayrıca Rumen futbolcu Morutan için de kiralık olarak gönderilme opsiyonu üzerinde duruluyor.

Diğer bir transfer gelişmesine göre Galatasaray, Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix'i de transfer listesine eklendi. Joao Felix'in Madrid'de istenen düzeyde forma şansı bulamaması nedeniyle Galatasaray tarafından ilgi çekici bir hedef olarak görülüyor. Ancak Joao Felix'in kalitesi ve potansiyeli nedeniyle, transferi için yüksek bir transfer bedeli ödemenin gerekebileceği belirtildi.

RASHİCA TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Galatasaray, geçtiğimiz sezon takıma kiralık olarak katılan ve muhteşem performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Milot Rashica'nın bonservisini almak için büyük bir heyecanla çalışmalarına devam ediyor. Uzun süren pazarlık süreci, Galatasaray taraftarlarını bir hayli endişelendirse de, sonunda beklenmedik bir gelişme yaşandı ve umutlar yeniden yeşerdi.

KİRALIK AŞKIN BONSERVİSİ ALINIYOR

Norwich City ile yapılan görüşmelerde, ilk başta 12 milyon Euro talep eden İngiliz kulübü, Galatasaray'ın kararlı duruşu ve Rashica'nın da takıma katılma arzusu sayesinde indirim yapmaya yanaştı. Başarılı kanat oyuncusu, yeni sezon planlarında Norwich City'nin kadrosunda yer almak istemiyor ve Galatasaray'da kalmak için diğer tekliflere kapıyı kapatmış durumda. Bu durum, Norwich City'nin 8 milyon Euro bandına kadar indiğini gösteriyor.

Milot Rashica, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giymiş ve etkileyici performansıyla taraftarların beğenisini kazanmıştı. Bu nedenle, Galatasaray kadrosunda Rashica'yı en çok görmek isteyen isimlerin başında teknik direktör Okan Buruk geliyor.


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