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Onur Koçhan Spor Haberleri

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turunda yarın Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefleyen Cimbom transferde de hareketli saatler yaşıyor. Zaniolo'nun olası ayrılığı sonrası Chelsea'li yıldız ile masaya oturulacak. İşte detaylar…

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 17:54 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 17:54
ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

Galatasaray, yaz transfer sezonunu en verimli geçiren takımların başında geliyor.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

Sarı-Kırmızılılar, yaptığı transferlerle taraftarlarına adeta bayram yaşattı.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Sarı-Kırmızılılar üst üste yaptığı hamlelerle adeta gövde gösterisi yaptı.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

BEKLENTİLER DAHA DA YÜKSELDİ

Cimbom, Beşiktaş'ın elinden Halil Dervişoğlu'nu aldı. Bir başka ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ise Wilfried Zaha'yı transfer ederek çalım attı.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

Galatasaray, Kerem Demirbay, Angelino, Cedric Bakambu ve Günay Güvenç hamleleriyle gücüne güç kattı.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

Sarı-Kırmızılılar bu transferle beklentileri daha da yukarıya çekti.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

ZANIOLO'NUN TALİPLERİ ARTIYOR

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezon Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya Avrupa ve Suudi kulüplerinden teklif üzerine teklif geliyor.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

YÖNETİM AYRILIĞI GÖRÜŞECEK

Sarı-Kırmızılı Yönetim bu teklifleri değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirecek.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

Galatasaray Yönetimi'nin Zaniolo'nun olası transferinden beklentisi 30 milyon Euro. Cimbom bu transferin gerçekleşmesi durumunda ise rotasını İngiltere'ye kıracak.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

ZIYECH'İN MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Galatasaray'da Zaniolo'nun satılması durumunda Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech ile masaya oturulacak. Başkan Vekili Erden Timur'un Faslı yıldız Ziyech'in menajeriyle yeniden temas kurdu. Olası Zaniolo ayrılığında resmi teklif yapılması çok muhtemel.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

SÖZLEŞMESİ 2025 YILINDA BİTİYOR

Chelsea ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro. Ziyech, 2020 yılında Hollanda devi Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutmuştu.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

MART AYINDA ZIYECH'İ AÇIKLADI

Erden Timur, Mart ayında yaptığı açıklamada, "2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldık. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Ziyech 3 dakikayla PSG'ye gidemedi, sonra kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu" açıklamasını yaptı.

ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!


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