ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

Galatasaray, yaz transfer sezonunu en verimli geçiren takımların başında geliyor.
Galatasaray, yaz transfer sezonunu en verimli geçiren takımların başında geliyor.
Sarı-Kırmızılılar, yaptığı transferlerle taraftarlarına adeta bayram yaşattı.
Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Sarı-Kırmızılılar üst üste yaptığı hamlelerle adeta gövde gösterisi yaptı.
BEKLENTİLER DAHA DA YÜKSELDİ
Cimbom, Beşiktaş'ın elinden Halil Dervişoğlu'nu aldı. Bir başka ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ise Wilfried Zaha'yı transfer ederek çalım attı.
Galatasaray, Kerem Demirbay, Angelino, Cedric Bakambu ve Günay Güvenç hamleleriyle gücüne güç kattı.
Sarı-Kırmızılılar bu transferle beklentileri daha da yukarıya çekti.
ZANIOLO'NUN TALİPLERİ ARTIYOR
Galatasaray'ın kadrosunda yer alan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezon Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'ya Avrupa ve Suudi kulüplerinden teklif üzerine teklif geliyor.
YÖNETİM AYRILIĞI GÖRÜŞECEK
Sarı-Kırmızılı Yönetim bu teklifleri değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirecek.
Galatasaray Yönetimi'nin Zaniolo'nun olası transferinden beklentisi 30 milyon Euro. Cimbom bu transferin gerçekleşmesi durumunda ise rotasını İngiltere'ye kıracak.
ZIYECH'İN MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ
Galatasaray'da Zaniolo'nun satılması durumunda Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech ile masaya oturulacak. Başkan Vekili Erden Timur'un Faslı yıldız Ziyech'in menajeriyle yeniden temas kurdu. Olası Zaniolo ayrılığında resmi teklif yapılması çok muhtemel.
SÖZLEŞMESİ 2025 YILINDA BİTİYOR
Chelsea ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro. Ziyech, 2020 yılında Hollanda devi Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutmuştu.
MART AYINDA ZIYECH'İ AÇIKLADI
Erden Timur, Mart ayında yaptığı açıklamada, "2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldık. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Ziyech 3 dakikayla PSG'ye gidemedi, sonra kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu" açıklamasını yaptı.