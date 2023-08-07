ÖZEL | Zinolo gidiyor o geliyor!

YÖNETİM AYRILIĞI GÖRÜŞECEK



Sarı-Kırmızılı Yönetim bu teklifleri değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirecek.

Galatasaray Yönetimi'nin Zaniolo'nun olası transferinden beklentisi 30 milyon Euro. Cimbom bu transferin gerçekleşmesi durumunda ise rotasını İngiltere'ye kıracak.

ZIYECH'İN MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ



Galatasaray'da Zaniolo'nun satılması durumunda Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech ile masaya oturulacak. Başkan Vekili Erden Timur'un Faslı yıldız Ziyech'in menajeriyle yeniden temas kurdu. Olası Zaniolo ayrılığında resmi teklif yapılması çok muhtemel.

SÖZLEŞMESİ 2025 YILINDA BİTİYOR



Chelsea ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro. Ziyech, 2020 yılında Hollanda devi Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutmuştu.

MART AYINDA ZIYECH'İ AÇIKLADI



Erden Timur, Mart ayında yaptığı açıklamada, "2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldık. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Ziyech 3 dakikayla PSG'ye gidemedi, sonra kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu" açıklamasını yaptı.