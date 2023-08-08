Zaniolo koptu gidiyor! Galatasaray yönetimi sakatlık riski nedeniyle kadroya almıyordu: Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacında

Galatasaray hücum hattına yaptığı takviyeler nedeniyle Zaniolo'yu elden çıkarmayı planlıyor. İtalyan yıldızın transferinin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Ondan gelecek bonservis geliri diğer transferlere aktarılacak.

Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Nicolo Zaniolo, geçen sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giyerken 5 asiste imza attı. Genç yıldız İtalyan Milli Takımı'nda ise 13 karşılaşmada görev aldı ve 2 asiste imza attı.