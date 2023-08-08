Zaniolo koptu gidiyor! Galatasaray yönetimi sakatlık riski nedeniyle kadroya almıyordu: Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacında

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezonun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldız her an yuvadan uçabilir.
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezonun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldız her an yuvadan uçabilir.
Suudi Arabistan kulüpleri, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını aşındırmaya başladı. Yönetim, 25 milyon Euro+bonuslar şeklinde gelen teklifler karşısında karar aşamasında. Galatasaray Yönetimi'nin Zaniolo konusunda olağanüstü toplanacağı ve nihai kararı vereceği öğrenildi.
YÜKSEK GELİR BEKLENİYOR
Transfer teklifleri alan Zaniolo'nun sakatlanma riski nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi. Galatasaray yıldız oyuncusundan yüksek bir bonservis geliri beklediği için oyuncusunu koruma altına aldı.
Galatasaray hücum hattına yaptığı takviyeler nedeniyle Zaniolo'yu elden çıkarmayı planlıyor. İtalyan yıldızın transferinin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Ondan gelecek bonservis geliri diğer transferlere aktarılacak.
Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Nicolo Zaniolo, geçen sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giyerken 5 asiste imza attı. Genç yıldız İtalyan Milli Takımı'nda ise 13 karşılaşmada görev aldı ve 2 asiste imza attı.