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Tete taraftarı çıldırttı! Galatasaray'dan R yok! Erden Timur'a menajer blöfü

Galatasaray, Tete transferiyle sosyal medyada gündeme geldi. Ancak, transfer sürecinde menajer konusunda sorunlar ortaya çıktı. Kulüp, Tete'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 3.5 milyon euro imza parası ödeme kararı almıştı. Taraflar arasındaki pazarlık ve müzakere süreci giderek daha karmaşık bir hal aldı. Kulüp ve menajer arasındaki bu çekişme, transferin seyrini belirsizleştirirken, her iki tarafın da kendi pozisyonunu koruma amacıyla adımlar attığı beliritiliyor. İşte Galatasaray'ın Tete transferinde son durum...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 18:00 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 18:18
Tete taraftarı çıldırttı! Galatasaray’dan R yok! Erden Timur’a menajer blöfü

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi transfer edeceği haberlerinin ardından yaşanan son dakika sürprizi taraftarı çılgına çevirdi.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Galatasaray, Tete transferi için önceden anlaşmıştı. Ancak, transfer sürecinde menajer konusunda sorunlar ortaya çıktı. Kulüp, Tete'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 3.5 milyon euro imza parası ödeme kararı almıştı.

MENAJER'DEN FAZLA KOMİSYON BLÖFÜ

Tete'nin menajeri olan Pablo Bueno, farklı teklifler sunarak daha fazla komisyon talebiyle gündeme geldi.

ERDEN TİMUR'DAN TAVİZ YOK

Galatasaray yönetimi, önceden kabul edilen mali şartlardan kesinlikle taviz vermeme kararlılığını vurguladı.

Tete'nin menajeri, Galatasaray ile önceden anlaştığı mali şartlara sonradan menajer komisyonunu da dahil etmek istedi. Ancak kulüp yönetimi bu yaklaşımı reddetti.

Galatasaray Başkanı Erden Timur'un bu konuda geri adım atmayacağı ifade ediliyor.

Kulüp, önceden belirlenen anlaşma şartlarına sadık kalarak transfer sürecini yönetmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından, Tete transferinin nasıl bir seyir izleyeceği ve menajer konusundaki anlaşmazlığın sonucu merakla bekleniyor.

YARIN SABAH İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Tete'nin uçak bileti aldığı ve yarın sabah 07.00'de İngiltere'ye döneceği öğrenildi.


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