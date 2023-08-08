Tete taraftarı çıldırttı! Galatasaray’dan R yok! Erden Timur’a menajer blöfü

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi transfer edeceği haberlerinin ardından yaşanan son dakika sürprizi taraftarı çılgına çevirdi.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi transfer edeceği haberlerinin ardından yaşanan son dakika sürprizi taraftarı çılgına çevirdi.
ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Galatasaray, Tete transferi için önceden anlaşmıştı. Ancak, transfer sürecinde menajer konusunda sorunlar ortaya çıktı. Kulüp, Tete'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 3.5 milyon euro imza parası ödeme kararı almıştı.
MENAJER'DEN FAZLA KOMİSYON BLÖFÜ
Tete'nin menajeri olan Pablo Bueno, farklı teklifler sunarak daha fazla komisyon talebiyle gündeme geldi.
ERDEN TİMUR'DAN TAVİZ YOK
Galatasaray yönetimi, önceden kabul edilen mali şartlardan kesinlikle taviz vermeme kararlılığını vurguladı.
Tete'nin menajeri, Galatasaray ile önceden anlaştığı mali şartlara sonradan menajer komisyonunu da dahil etmek istedi. Ancak kulüp yönetimi bu yaklaşımı reddetti.
Galatasaray Başkanı Erden Timur'un bu konuda geri adım atmayacağı ifade ediliyor.
Kulüp, önceden belirlenen anlaşma şartlarına sadık kalarak transfer sürecini yönetmekte kararlı olduğunu açıkladı.
YARIN SABAH İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR
Yaşanan gelişmelerin ardından Tete'nin uçak bileti aldığı ve yarın sabah 07.00'de İngiltere'ye döneceği öğrenildi.