Tete taraftarı çıldırttı! Galatasaray’dan R yok! Erden Timur’a menajer blöfü

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Galatasaray, Tete transferi için önceden anlaşmıştı. Ancak, transfer sürecinde menajer konusunda sorunlar ortaya çıktı. Kulüp, Tete'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 3.5 milyon euro imza parası ödeme kararı almıştı.