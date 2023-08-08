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Stoperin Messi'si Galatasaray'da! Nelsson yerine Çin Seddi geliyor! Şampiyonlar Ligi finali görecek kadro

Galatasaray, futbol dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Son gelişmeler, takımın geleceğine dair heyecan uyandırıcı haberlerle dolu. Galatasaray'ın savunma hattının önemli isimlerinden biri olan Victor Nelsson'un muhtemel ayrılığı, takımın transfer stratejilerini belirleme konusunda önemli bir etken haline gelmiş durumda. Nelsson'un geleceği konusundaki belirsizlik, yönetimin yeni hamleler yapmasını kaçınılmaz hale getirdi. Galatasaray'ın transfer politikası, sadece takımın başarısını değil, aynı zamanda taraftarların heyecanını da şekillendiriyor. Yeni bir yıldız oyuncunun kadroya katılma olasılığı, taraftarların takımın geleceği hakkındaki umutlarını artırıyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:30 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 08:30
Stoperin Messi’si Galatasaray’da! Nelsson yerine Çin Seddi geliyor! Şampiyonlar Ligi finali görecek kadro

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Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.Galatasaray, transfer dönemi boyunca kadrosuna Mauro Icardi, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay ve Wilfried Zaha gibi önemli isimleri katmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Nelsson'un muhtemel ayrılığına dair düşüncelerle birlikte sürpriz bir oyuncuyu daha transfer listesine aldı. Finansal Fair Play (FFP) hesaplarının 14 milyon Euro ekside olduğu göz önüne alınarak, Galatasaray, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'un satış opsiyonlarını değerlendirmeyi düşünüyor. Nelsson'un ayrılması halinde yerine gelecek yıldız isim ise taraftarı heyecanladırdı. İşte 50 milyon euroluk dev stoper...

NELSSON VE ZANİOLO AYRILABİLİR

Galatasaray yönetimi, Nicolo Zaniolo'nun satış fiyatını 30 milyon Euro olarak belirlemiş durumda. Aynı şekilde, Victor Nelsson için ise net 22 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına onay verilecek.

NOTTİNGHAM FOREST NELSSON'U İSTİYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun iddiasına göre, İngiliz futbol kulübü Nottingham Forest, Victor Nelsson'a ilgi gösteriyor. Haberde, Nottingham Forest'un Nelsson'u transfer etmek istediği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

2021 yılında Kopenhag'dan transfer edilen Victor Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesinde, 25 milyon Euro tutarında serbest kalma maddesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon boyunca Victor Nelsson, toplam 35 maçta görev alarak 1 gol kaydetti ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Nelsson, performansıyla Galatasaray takımına katkı sağlamıştı.

Finansal Fair Play (FFP) hesaplarının 14 milyon Euro ekside olduğu göz önüne alınarak, Galatasaray, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'un satış opsiyonlarını değerlendirmeyi düşünüyor.

TARAFTAR NELSSON'UN GİDİŞİNE ÜZÜLEMEYECEK

Sergio Ramos, Paris Saint-Germain ile yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi, bu gelişme futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü stoper, özellikle Şampiyonlar Ligi'nin cazibesi nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

ÇİN SEDDİ GİBİ STOPER GELİYOR

Galatasaray, Wilfried Zaha transferinin ardından bir sürpriz transfer daha yaparak adından söz ettirmeye hazırlanıyor. PSG'den ayrılan Sergio Ramos ile yapılan temaslar sonucunda Galatasaray yönetimi olumlu bir geri dönüş aldı.

1+1 YILLIK KONTRAT

Bonservisi elinde olan Sergio Ramos'a 1+1 yıllık kontrat yapılacağı belirtildi. Göstereceği performansa göre Ramos'un opsiyonu devreye girecek ve kontratı 1 yıl daha uzatılacak.

4 MİLYON EURO YILLIK MAAŞ

37 yaşındaki stopere 4 milyon euro yıllık maaş teklifinde bulunulacak.

AİLESİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

Özellikle oyuncunun ailesi Arabistan'da yaşamak istemiyor. Bu nedenle Ramos'un Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.

Kariyeri boyunca pek çok büyük başarı elde eden 37 yaşındaki Sergio Ramos, en son PSG forması giydi. Fransız ekibiyle 58 maça çıkan ünlü stoper, bu maçlarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, beyaz forma altında ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısını gösterdi.Ajansspor'un aktardığına göre Galatasaray, Sergio Ramos transferi için girişimlere başlamış durumda. Ramos'a gelen Suudi Arabistan ve Avrupa teklifleri uygun gelmezse, İstanbul seçeneği değerlendirilebilir.

37 yaşındaki Ramos, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 45 maçta yer aldı ve bunların 42'sinde ilk 11 başladı. Real Madrid'deki 16 sezonluk kariyeri boyunca dört Şampiyonlar Ligi zaferi ve beş La Liga zaferine imza atan Ramos, PSG ile de iki kez Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Uzun yıllar İspanya Milli Takımı formasını giyen deneyimli futbolcu, 180 maçta 23 gol atarken, 8 asist yapma başarısı gösterdi.

Bilindiği üzere İspanyol oyuncu, 23 Şubat 2023 tarihinde milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bu karar, kariyerinin yeni bir dönemine işaret ediyor.


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