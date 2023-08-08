PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Rota yeniden Lukebakio: Beşiktaş Hertha Berlin'de oynayan Kongolu yıldız için harekete geçti!

Beşiktaş, Arsenal’den ayrılacak olan Pepe’nin maliyeti yüksek gelince, yeniden Dodi Lukebakio defterini açtı. Bundesliga 2’de oynamak istemeyen Kongo asıllı Belçikalı kanat ile masaya oturacak Siyah-Beyazlılar, transferi 6 milyon Euro’nun altında bir rakama bitirmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Rota yeniden Lukebakio: Beşiktaş Hertha Berlin’de oynayan Kongolu yıldız için harekete geçti!

HABERİ
SESLİ DİNLE

Yeni sezon öncesi hedef mevki olarak belirlenen kanat transferi için yoğun bir şekilde uğraş veren Beşiktaş, İngiliz ekibi Arsenal'de oynayan Nicolas Pepe'de istediği noktaya ulaşamadı. Siyah-Beyazlı yetkililerin, rotayı yeniden Almanya'da Hertha Berlin'de forma giyen Dodi Lukebakio'ya kırdığı ortaya çıktı.

AYRILMAK İSTİYOR
Kongo asıllı Belçikalı futbolcu, Hertha Berlin ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, takımı Bundesliga 2'ye düştüğü için ayrılmayı kafaya koymuş durumda. Alman ekibinin 2019 yılında büyük umutlarla Watford'dan 20 milyon Euro'ya aldığı kanat oyuncusu, yüksek potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Almanya'dan da ciddi teklifler alan, sağ kanat, sol kanat ve forvette oynayabilen yıldız isim kısa süre içinde kararını verecek.

15 GOLE KATKI SAĞLADI
Lukebakio Bundesliga'da geçen sezon 32 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 12 milyon Euro değer biçilen 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'ın 6 milyon Euro'ya yakın bir bütçe ayarlamaya çalıştığı öğrenildi. Beşiktaş'ın söz konusu bedeli ise taksitler halinde ödemeyi düşündüğü gelen haberler arasında. Lukebakio, daha önce Wolfsburg, Watford, Düsseldorf, Charleroi, Anderlecht ve Toulouse takımlarında oynadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA