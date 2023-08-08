O ismi de kaptılar! Bu kez Fenerbahçe’den ezeli rakibi Galatasaray’a ters köşe

Fenerbahçe yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğu hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip yaz transfer dönemini oldukça aktif bir şekilde geçirerek Dzeko, Tadic, Kent, Becao gibi önemli yıldızları kadrosuna kattı. Aynı zamanda UEFA Konferans Ligi'nde de başarılı bir yol izlemeyi amaçlayan takım bu kez de uzun süredir Galatasaray'ın radarında olan yıldız bir oyuncuya odaklandı. Taraftarlar bu transferin Zaha'nın rövanşı olabileceğine inanıyor ve büyük bir heyecanla gelişmeleri takip ediyor.