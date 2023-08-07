UEFA Konferans Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. Ülkemizi bu kupada temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşacakları rakipler belli oldu.

BEŞİKTAŞ

2. ön eleme turunda Tirani'yi kupanın dışına iten Beşiktaş, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşmişti. Kartal, bu turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE



Sarı lacivertliler 2. ön eleme turunda Zimbru'yu eleyerek Maribor'un rakibi olmuştu. Kanarya, Maribor'u geçmesi halinde Twente - Riga maçının galibi ile oynayacak.



ADANA DEMİRSPOR



Ülkemizi bu kupada temsil eden son takım olan Adana Demirspor Cluj'u eledi ve Osijek ile eşleşti. Mavi şimşekler bu turu da geçmesi halinde Olympiakos - Genk maçının kaybedeniyle karşılaşacak.