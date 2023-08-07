24 saat içinde... Arsenal, Liverpool ve İstanbul! Beşiktaş kolundan tuttu getiriyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Beşiktaş, transfer hareketliliğini hızlandırdı ve aradığı oyuncuları tuttu kolundan getiriyor. Transfer döneminde Beşiktaş'ın önceleri sessiz bir giriş yaptı. Ancak daha sonra Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakip kulüplerin yıldız transferlerinden sonra hedefini A sınıfı oyunculara çevirdi. İşte Beşiktaş'a 24 saat içerisinde gelecek yıldız isim...