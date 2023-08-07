24 saat içinde... Arsenal, Liverpool ve İstanbul! Beşiktaş kolundan tuttu getiriyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Beşiktaş, transfer hareketliliğini hızlandırdı ve aradığı oyuncuları tuttu kolundan getiriyor. Transfer döneminde Beşiktaş'ın önceleri sessiz bir giriş yaptı. Ancak daha sonra Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakip kulüplerin yıldız transferlerinden sonra hedefini A sınıfı oyunculara çevirdi. İşte Beşiktaş'a 24 saat içerisinde gelecek yıldız isim...
Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezon için rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefleyerek transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper, orta saha ve hücum hattını güçlendirmek için çeşitli futbolcularla temas halinde.
ROBERTO PEREYRA'DAN UMUT YO
Gündemde olan oyunculardan Alex Oxlade-Chamberlain ve Matias Vargas, Beşiktaş'ın transfer radarında öne çıkan isimler. Ancak, diğer bir transfer hedefi olan Roberto Pereyra, Süper Lig'i tercih etmeme kararı aldı.