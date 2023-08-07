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24 saat içinde... Arsenal, Liverpool ve İstanbul! Beşiktaş kolundan tuttu getiriyor!

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Nicolas Pepe, Alex Oxlade-Chamberlain ve Talisca gibi önemli futbolcularla yapılan temaslardan sonra, yıldız bir oyuncu için resmi teklif de yapıldı. Bu gelişme, Beşiktaş taraftarı arasında büyük bir heyecan ve merak uyandırdı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:36 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 08:36
24 saat içinde... Arsenal, Liverpool ve İstanbul! Beşiktaş kolundan tuttu getiriyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Beşiktaş, transfer hareketliliğini hızlandırdı ve aradığı oyuncuları tuttu kolundan getiriyor. Transfer döneminde Beşiktaş'ın önceleri sessiz bir giriş yaptı. Ancak daha sonra Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakip kulüplerin yıldız transferlerinden sonra hedefini A sınıfı oyunculara çevirdi. İşte Beşiktaş'a 24 saat içerisinde gelecek yıldız isim...

Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezon için rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefleyerek transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda stoper, orta saha ve hücum hattını güçlendirmek için çeşitli futbolcularla temas halinde.

ROBERTO PEREYRA'DAN UMUT YO

Gündemde olan oyunculardan Alex Oxlade-Chamberlain ve Matias Vargas, Beşiktaş'ın transfer radarında öne çıkan isimler. Ancak, diğer bir transfer hedefi olan Roberto Pereyra, Süper Lig'i tercih etmeme kararı aldı.

TALİSCA MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

Ayrıca, Nicolas Pepe'nin yüksek maliyeti de transferin zorlaşmasına neden oldu. Anderson Talisca içinse henüz resmi bir girişim yapılmamış ve Beşiktaş'a dönüşü mümkün görünmüyor.

DÜNYA YILDIZI 24 SAAT İÇERİSİNDE İSTANBUL'DA

Alex Oxlade-Chamberlain'in 24 saat içerisinde İstanbul'a geleceği ve Beşiktaş'la sözleşme için görüşeceği belirtildi.

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile görüşmelere başlayacak.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 13 maçta forma giyip 1 gol atan İngiliz futbolcu, Beşiktaş'ın hücum gücünü artırmayı hedefleyen önemli bir transfer adayı olarak değerlendiriliyor.


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