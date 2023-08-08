Messi’nin frikik golü olay oldu: Sosyal medyada 600 bin paylaşım yapıldı!

Inter Miami formasıyla sezona fırtına gibi başlayan Lionel Messi, Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası son 16 turunda FC Dallas'a frikikten enfes bir gol attı ve maçı penaltılara götürdü. Mücadeleyi kazanan Inter Miami adını çeyrek finale yazdırdı. Inter Miami formasıyla 4 karşılaşmaya çıkan Messi, 2'si frikikten olmak üzere 7 kez ağları havalandırdı. Bu maçların tamamında Messi maçın en iyi oyuncusu seçildi. Arjantinli yıldızın golü sonrası sosyal medyada adına 600 binin üzerinde paylaşım yapıldı.

GVARDIOL DÜNYANIN EN İYİ STOPERİ OLABİLİR

Teknik Direktör Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb döneminde ilk kez A takım düzeyinde forma verdiği Josko Gvardiol'un Manchester City'ye transfer olması nedeniyle büyük mutluluk yaşadı. 90 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'den Premier Lig'e giden ve Dünya'nın en pahalı ikinci savunma oyuncusu unvanını kazanan Gvardiol için Bjelica Hırvat basınına konuştu. Bjelica, "Daha 17 yaşında, üst düzey futbol oynamaya hazır olduğunu gösterdi. Gelişimine yavaş başladık, onu en zorlu maçlara sokmak istemedik, ama onu yavaş yavaş tanıştırdık. Bence o hala Zapresic'e karşı oynanan maçta gol atan, maçın oyuncusu olan ve sonra tramvayla evine dönen küçük çocuk. Şimdiden ilk on stoper arasında yer alıyor. Dünyanın en iyisi olabilir" dedi.