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Messi'nin frikik golü olay oldu: Sosyal medyada 600 bin paylaşım yapıldı!

Messi Inter Miami formasıyla FC Dallas’a enfes bir gol attı. Bu gol sonrası sosyal medyada 600 bin paylaşım yapıldı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Messi’nin frikik golü olay oldu: Sosyal medyada 600 bin paylaşım yapıldı!

Inter Miami formasıyla sezona fırtına gibi başlayan Lionel Messi, Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası son 16 turunda FC Dallas'a frikikten enfes bir gol attı ve maçı penaltılara götürdü. Mücadeleyi kazanan Inter Miami adını çeyrek finale yazdırdı. Inter Miami formasıyla 4 karşılaşmaya çıkan Messi, 2'si frikikten olmak üzere 7 kez ağları havalandırdı. Bu maçların tamamında Messi maçın en iyi oyuncusu seçildi. Arjantinli yıldızın golü sonrası sosyal medyada adına 600 binin üzerinde paylaşım yapıldı.

GVARDIOL DÜNYANIN EN İYİ STOPERİ OLABİLİR
Teknik Direktör Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb döneminde ilk kez A takım düzeyinde forma verdiği Josko Gvardiol'un Manchester City'ye transfer olması nedeniyle büyük mutluluk yaşadı. 90 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'den Premier Lig'e giden ve Dünya'nın en pahalı ikinci savunma oyuncusu unvanını kazanan Gvardiol için Bjelica Hırvat basınına konuştu. Bjelica, "Daha 17 yaşında, üst düzey futbol oynamaya hazır olduğunu gösterdi. Gelişimine yavaş başladık, onu en zorlu maçlara sokmak istemedik, ama onu yavaş yavaş tanıştırdık. Bence o hala Zapresic'e karşı oynanan maçta gol atan, maçın oyuncusu olan ve sonra tramvayla evine dönen küçük çocuk. Şimdiden ilk on stoper arasında yer alıyor. Dünyanın en iyisi olabilir" dedi.



BOAVİSTA MAKOUTA İÇİN ARTIŞ İSTEDİ
Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Makouta ile Trabzonspor ciddi şekilde temasta. Portekiz basını, 26 yaşındaki ön libero için Karadeniz devinin 1.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını duyurdu. Olası satış halinde rakamın yüzde 50'si, Makouta'nın eski kulübü Braga'ya gidecek. Boavista ile 1 yıl kontratı kalan Kongo asıllı Fransız futbolcu ile temasların olduğunu, Trabzonspor cephesi de doğruladı. Boavista, Makouta için Trabzon'dan 3 milyon Euro talep ediyor.



ADA'DAN CHAMBERLAIN İDDİASI
Çok yönlü bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşandı. İngiliz basını, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a geride bıraktığımız haftalarda veda eden Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Kartal'ın listesinde yer alan yıldız oyuncunun 24 saat içinde Türkiye'de olacağı ve Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmak üzere masaya oturacağı iddia edildi. Merkez orta saha, sağ açık ve sol açık mevkilerinde oynayabilen Chamberlain'e 7 milyon Euro değer biçiliyor. Geride bıraktığımız sezon Liverpool'da 13 maçta 1 gol atan Chamberlain daha önce Arsenal ve Southampton takımlarında da görev almıştı. Futbol kariyerinde 393 maçta 48 gol atıp, 56 da asiste imza atan futbolcuya teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği öğrenildi.



SIFIR TOLERANS GÖSTERECEĞİZ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı yapıldı. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Ligimizin başlamasına çok az kaldı. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir lig olmasını diliyorum" dedi. TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas da karşılaşmalarda hakemlere ve rakip teknik alana yönelik agresif davranışlara izin vermeyeceklerini açıkladı. Dallas, "Saygısızlık gösteren, aşırı agresif tutum sergileyen, aşağılayıcı, rahatsız edici tutum gösteren kişiler kesinlikle ihraç edilecek. Rakip takımın teknik alanına giriyorsa, yine aynı şekilde ihraç edilecek. Teknik alandaki kişiler kesinlikle sorumlu davranmalı. Bu bağlamda kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler" dedi.



TALISCA GELMEK İSTİYOR
Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş son günlerde yeniden gündeme gelen Talisca ile ilgili," Talisca ismi çok geçtiği için ben de Talisca ile konuştum. O da çok gelmek istediğini söyledi ama ekonomik durumu da var. İstemek başka, gerçekler başka bir şey"dedi Güneş,"Ante Rebic bireysel çalışmalarda olumlu. Takım idmanı yapmadığı için sıkıntısı var. Maç performansı tam hazır değil. Bu maçta sonradan koymak daha doğru olabilir. Şu an için iyi çalışıyor"diye konuştu. Tecrübeli hoca Chamberlain'le ilgili,"Oyuncular hep konuşuluyor. Bizim gizli bir şeyimiz yok. Benim de haberim vardı. Ben de görüştüm. 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki görüşmeleri bilmiyorum. Başka görüşmeler de var." ifadelerini kullandı. Güneş bir kanat, orta saha, stoper ve mavi kartlı ya da yerli bir oyuncu transfer etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

ASLAN SLOVENYA'DA AVANTAJ PEŞİNDE
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Stozice Stadı'nda oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak. mücadele, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Andreas Ekberg yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Cimbom, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi. Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan maçlar sonucunda saf dışı bıraktı. Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.



ICARDI VAR ZAHA YOK!
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimipija Ljubljana ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'da en merak edilen isimlerden olan Fildişi yıldız Wilfried Zaha kafilede yer almadı. Kerem Demirbay, Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir kadroda yer almazken, Mauro Icardi kamp kadrosunda kendine yer buldu.



TORREIRA ENDİŞESİ
Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana maçı öncesi yaptığı son idmanda Uruguaylı orta saha Lucas Torriera, kulüp doktoru Yener İnce'ye kendisini kötü hissettiğini söyleyerek soyunma odasına gitti.Torreira'nın durumu ile ilgili Sarı- Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,"Lucas Torriera mide ve baş ağrısının yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak."denildi.



KAZANARAK GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, "Bir toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek itiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz." dedi. Tecrübeli hoca,"Zaha, 2 gün takımla antrenman yaptı. Bir sonraki maçla birlikte süre almaya başlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Buruk, Icardi ile ilgili "Icardi, Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Okan Buruk transferle ilgili de "Bir kanat takviyesi daha yapmak istiyoruz, ilk tercihimiz tabii ki Rashica." şeklinde konuştu.

GRUPLARIN YOLU AÇIK
UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kuraları İsviçre'nin Nyon şehrinde çekildi. Buna göre Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi durumunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 22-23 Ağustos, rövanşları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde ise bir üst tura çıkmaları durumunda Beşiktaş, Aris-Dinamo Kiev, Fenerbahçe de Twente- Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bir diğer temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor ise play-off turuna yükselirse Avrupa Ligi'nden Olympiakos- Genk eşleşmesinde kaybeden tarafın rakibi olacak.



DE ROON MILAN'A KRUNIC FENER'E
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük mücadele verdiği Milan'ın Boşnak merkez orta sahası Rade Krunic için Sarı-Lacivertliler'i umutlandıracak bir gelişme oldu. Milan, Atalanta'nın Hollandalı merkez orta sahası Marten de Roon ile anlaşma sağladı. Bu transfer Milan'ın Krunic'den vazgeçmesi olarak yorumlandı. Yaşanan bu transfer gelişmesi sonrasında Fenerbahçe'nin Krunic'i bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. Ancak iki kulüp arasındaki pazarlıklar da devam ediyor. Fenerbahçe son olarak Krunic için 5+3 milyon Euro teklif etmişti. Krunic'in Fenerbahçe'de oynamak istediğini Milan yönetimine bildirdiği öğrenildi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'i kadrosuna katmak için İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Kurunic de Sarı-Lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.



FENERBAHÇE MARIBOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe, perşembe günü Slovenya ekibi Maribor'u ağırlayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarına dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

ARSENAL JORGINHO İÇİN 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe'nin kendisi ve menajeri ile görüşme yaptığı Brezilya asıllı İtalyan ön libero Jorginho için de gelişmeler yaşandı. Arsenal'in Jorginho için Fenerbahçe'den 12 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Arsenal'in yeni sezon yapılanmasında yer bulamayan Jorginho için Fenerbahçeli kurmayların Arsenal kulübü ile bir görüşme daha yapacağı ve indirim sağlanması durumunda imza ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Ancak Fenerbahçe öncelikle Jorginho'nun "Evet" demesini bekliyor.



LUCAS TORREIRA'YA 15 MİLYON EURO
Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira'nın peşini İtalyan takımları bırakmıyor. Daha önce Lazio ve Fiorentina'nın teklifte bulunduğu 27 yaşındaki yıldız futbolcu bu kez Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin listesine girdi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Corriere dello Sport'a göre Napoli, Uruguaylı ön libero için Sarı-Kırmızılılar'a 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Şampiyon iki takım arasında görüşmelerin sürdüğü ileri sürüldü. Geçen sezon 6 milyon Euro ödenerek Arsenal'den transfer edilen Torreira, Galatasaray formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev yaptı.

MAURO ICARDI DEVREYE GİRDİ
Paredes'in rotasını G.Saray'a kırmasında yakın arkadaşı Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza atması da etkili oldu. Icardi de devreye girerek Paredes ile görüştü ve İstanbul hakkında bilgi verirken G.Saray'ın hedeflerini aktardı. Paredes için şimdiye kadar 71 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Zenit onun için 23 milyon Euro öderken, Fransız devi Paris Saint Germain ise onu 40 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

SERDAR DURSUN'A AL RAED KANCASI
Suudi Arabistan ekibi Al Raed, Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye 500 bin Euro'luk teklifte bulundu. Serdar Dursun'un kendisine ne kadarlık bir teklif yapıldığı ise bilinmiyor. Serdar daha önce kendisine gelen teklifleri Fenerbahçe'de kalmak için geri çevirmişti.

CENGİZ ÜNDER'E ZENIT TALİP OLDU
Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder'e yeni bir talip çıktı. Fransız basınında yer alan haberde, Zenit'in milli futbolcunun transferi için Marsilya'dan bilgi aldığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fransız ekibi Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Marsilya, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'den 15 milyon Euro talep ediyor.

CİMBOM ELEMELERİ SEVİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Cimbom, Avrupa kupalarında oynadığı 304 maçta 107 galibiyet, 115 mağlubiyet aldı. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray, 11 kez katıldığı elemelerin 9'unda hedefe ulaştı.

BAKAMBU 11 başlayacak
G.Saray'ın yeni transferi Cedric Bakambu'nun Ljubljana'ya karşı ilk 11'de oynaması bekleniyor. Bilindiği gibi Okan Buruk, son oynanan Zalgiris Vilnius maçında forvet hattında Halil Dervişoğlu'nu tercih etmişti. Tecrübeli çalıştırıcının antrenman performansından memnun kaldığı Bakambu'yu bugün ilk 11'de tercih edeceği öğrenildi.

TADIC İHALESİ BANA KALDI
Beşiktaş'taki sportif direktörlük görevinden ayrılan Ceyhun Kazancı, görevden ayrılmasının ardından Lider TV'ye açıklamalar yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş ile sorunlar yaşamadığını anlatan Kazancı, "Hocayla en ufak bir sıkıntımız olmadı. Kendisi de söyledi. Başarısız gösterme politikaları vardı. Bu konuya da pek takılmıyorum. Tadic konusunda ise ihale benim üzerime kaldı. Herkesin transferle birbirine hava attığı bir ortam var" diye konuştu.

ZAYNUTDINOV İÇİN YENİ GÖRÜŞME
Beşiktaş'ta gözler Bakhtiyor Zaynutdinov transferine çevrildi. Forvet, kanat, bek ve stoperde oynayabilen Kazak futbolcu için Kartal, Rus ekibiyle sıkı pazarlık yapıyor. 25 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenilirken, Şenol Güneş'in istediği futbolcunun maliyeti düşürülmeye çalışılıyor. 6 milyon Euro değer biçilen futbolcunun sözleşmesi 2025'te kadar sürüyor.

NTCHAM İMZAYI ATTI
Süper Lig ekibi Samsunspor, Swansea City'de oynayan 27 yaşındaki Kamerunlu orta saha Olivier Ntcham ile 3 yıllık kontrat imzaladığını duyurdu. Ntcham geçen sezon 8 gol, 3 asist kaydetti.

KIM'İN YERİNE NATAN
İtalya Ligi'nin son şampiyonu Napoli, Bayern Münih'e giden Kim Min-Jae'nin boşluğunu Brezilya ekibi Bragantino'da oynayan Natan ile doldurdu. 5 yıllık imza atan futbolcunun maliyeti açıklanmadı.

REAL MADRID'E YENİ TÜRK
Efes forması giyen eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımına transfer oldu. Kutluay, "Oğlum, dünyanın en büyük kulübünün formasını giyecek" dedi.

ASSOMBALONGA ANTALYA'DA
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce Adana Demir'de de oynayan Britt Assombalonga ile büyük ölçüde anlaştı. 30 yaşındaki Kongolu hücum oyuncusu kariyerinde 411 maçta 151 gol ve 20 asiste imza attı.

PSG RAMOS'U DUYURDU
PSG, Benfica'dan 22 yaşındaki Portekizli forvet Gonçalo Ramos'u 65 milyon Euro+15 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. PSG'nin FFP'ye takılmaması adına Ramos ilk yıl kiralık oynayacak.

YANN SOMMER INTER'DE
Serie A takımlarından Inter, Bayern Münih'ten 34 yaşındaki İsviçreli kaleci Yann Sommer'i transfer ettiğini duyurdu. Tecrübeli file bekçisinin bonservis ücreti ve sözleşme süresi ile ilgili bir bilgi ise paylaşılmadı

EUROBASKET'TE KURA GÜNÜ
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi bugün 12.30'da yapılacak. Milliler, kurada 3. torbada olacak. EuroBasket, 2025 yılında düzenlenecek.


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