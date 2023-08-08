Messi’nin frikik golü olay oldu: Sosyal medyada 600 bin paylaşım yapıldı!

LUCAS TORREIRA'YA 15 MİLYON EURO
Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira'nın peşini İtalyan takımları bırakmıyor. Daha önce Lazio ve Fiorentina'nın teklifte bulunduğu 27 yaşındaki yıldız futbolcu bu kez Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin listesine girdi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Corriere dello Sport'a göre Napoli, Uruguaylı ön libero için Sarı-Kırmızılılar'a 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Şampiyon iki takım arasında görüşmelerin sürdüğü ileri sürüldü. Geçen sezon 6 milyon Euro ödenerek Arsenal'den transfer edilen Torreira, Galatasaray formasıyla 34 resmi karşılaşmada görev yaptı.
MAURO ICARDI DEVREYE GİRDİ
Paredes'in rotasını G.Saray'a kırmasında yakın arkadaşı Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza atması da etkili oldu. Icardi de devreye girerek Paredes ile görüştü ve İstanbul hakkında bilgi verirken G.Saray'ın hedeflerini aktardı. Paredes için şimdiye kadar 71 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı. Zenit onun için 23 milyon Euro öderken, Fransız devi Paris Saint Germain ise onu 40 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.
SERDAR DURSUN'A AL RAED KANCASI
Suudi Arabistan ekibi Al Raed, Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye 500 bin Euro'luk teklifte bulundu. Serdar Dursun'un kendisine ne kadarlık bir teklif yapıldığı ise bilinmiyor. Serdar daha önce kendisine gelen teklifleri Fenerbahçe'de kalmak için geri çevirmişti.
CENGİZ ÜNDER'E ZENIT TALİP OLDU
Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder'e yeni bir talip çıktı. Fransız basınında yer alan haberde, Zenit'in milli futbolcunun transferi için Marsilya'dan bilgi aldığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fransız ekibi Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Marsilya, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'den 15 milyon Euro talep ediyor.
CİMBOM ELEMELERİ SEVİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Cimbom, Avrupa kupalarında oynadığı 304 maçta 107 galibiyet, 115 mağlubiyet aldı. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray, 11 kez katıldığı elemelerin 9'unda hedefe ulaştı.
BAKAMBU 11 başlayacak
G.Saray'ın yeni transferi Cedric Bakambu'nun Ljubljana'ya karşı ilk 11'de oynaması bekleniyor. Bilindiği gibi Okan Buruk, son oynanan Zalgiris Vilnius maçında forvet hattında Halil Dervişoğlu'nu tercih etmişti. Tecrübeli çalıştırıcının antrenman performansından memnun kaldığı Bakambu'yu bugün ilk 11'de tercih edeceği öğrenildi.
TADIC İHALESİ BANA KALDI
Beşiktaş'taki sportif direktörlük görevinden ayrılan Ceyhun Kazancı, görevden ayrılmasının ardından Lider TV'ye açıklamalar yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş ile sorunlar yaşamadığını anlatan Kazancı, "Hocayla en ufak bir sıkıntımız olmadı. Kendisi de söyledi. Başarısız gösterme politikaları vardı. Bu konuya da pek takılmıyorum. Tadic konusunda ise ihale benim üzerime kaldı. Herkesin transferle birbirine hava attığı bir ortam var" diye konuştu.
ZAYNUTDINOV İÇİN YENİ GÖRÜŞME
Beşiktaş'ta gözler Bakhtiyor Zaynutdinov transferine çevrildi. Forvet, kanat, bek ve stoperde oynayabilen Kazak futbolcu için Kartal, Rus ekibiyle sıkı pazarlık yapıyor. 25 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenilirken, Şenol Güneş'in istediği futbolcunun maliyeti düşürülmeye çalışılıyor. 6 milyon Euro değer biçilen futbolcunun sözleşmesi 2025'te kadar sürüyor.
NTCHAM İMZAYI ATTI
Süper Lig ekibi Samsunspor, Swansea City'de oynayan 27 yaşındaki Kamerunlu orta saha Olivier Ntcham ile 3 yıllık kontrat imzaladığını duyurdu. Ntcham geçen sezon 8 gol, 3 asist kaydetti.
KIM'İN YERİNE NATAN
İtalya Ligi'nin son şampiyonu Napoli, Bayern Münih'e giden Kim Min-Jae'nin boşluğunu Brezilya ekibi Bragantino'da oynayan Natan ile doldurdu. 5 yıllık imza atan futbolcunun maliyeti açıklanmadı.
REAL MADRID'E YENİ TÜRK
Efes forması giyen eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımına transfer oldu. Kutluay, "Oğlum, dünyanın en büyük kulübünün formasını giyecek" dedi.
ASSOMBALONGA ANTALYA'DA
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce Adana Demir'de de oynayan Britt Assombalonga ile büyük ölçüde anlaştı. 30 yaşındaki Kongolu hücum oyuncusu kariyerinde 411 maçta 151 gol ve 20 asiste imza attı.
PSG RAMOS'U DUYURDU
PSG, Benfica'dan 22 yaşındaki Portekizli forvet Gonçalo Ramos'u 65 milyon Euro+15 milyon Euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. PSG'nin FFP'ye takılmaması adına Ramos ilk yıl kiralık oynayacak.
YANN SOMMER INTER'DE
Serie A takımlarından Inter, Bayern Münih'ten 34 yaşındaki İsviçreli kaleci Yann Sommer'i transfer ettiğini duyurdu. Tecrübeli file bekçisinin bonservis ücreti ve sözleşme süresi ile ilgili bir bilgi ise paylaşılmadı
EUROBASKET'TE KURA GÜNÜ
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi bugün 12.30'da yapılacak. Milliler, kurada 3. torbada olacak. EuroBasket, 2025 yılında düzenlenecek.