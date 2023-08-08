PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Livakovic adım adım Kadıköy'e! Hırvatlara göre D.Zagreb transfere izin verecek

Livakovic transferinde Fenerbahçe’nin rakibi olan Almeira kulübü Lazio’nun file bekçisi Maximiano’yu kadrosuna kattı. D.Zagreb’in de AEK oynanacak ile Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının ardından Livakovic’e vize vermesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Livakovic adım adım Kadıköy’e! Hırvatlara göre D.Zagreb transfere izin verecek

Yaz transfer döneminin transfer şampiyonu Fenerbahçe, yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler'in uzun bir süredir peşinde olduğu Hırvat kaleci Dominik Livakovic'te önemli bir gelişme yaşandı.

Livakovic'e Fenerbahçe ile birlikte talip olan İspanyol kulübü Almeira kaleci transferini gerçekleştirdi. Almeira, Lazio'nun Portekizli file bekçisi Luis Manuel Maximiano'yu kadrosuna kattı. Böylece Livakovic transferinde bir engel daha ortadan kalkmış oldu.

Gelen bilgilere göre Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından Livakovic'in Fenerbahçe'ye transferine izin verecek. Hırvat file bekçisi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Yabancı kaleci transferinde özellikle Başkan Ali Koç'un ısrarcı olduğu ve bu konuda tam olarak kararını veremeyen teknik direktör İsmail Kartal'ı ikna ettiği de biliniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA