Livakovic adım adım Kadıköy’e! Hırvatlara göre D.Zagreb transfere izin verecek

Yaz transfer döneminin transfer şampiyonu Fenerbahçe, yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler'in uzun bir süredir peşinde olduğu Hırvat kaleci Dominik Livakovic'te önemli bir gelişme yaşandı.

Livakovic'e Fenerbahçe ile birlikte talip olan İspanyol kulübü Almeira kaleci transferini gerçekleştirdi. Almeira, Lazio'nun Portekizli file bekçisi Luis Manuel Maximiano'yu kadrosuna kattı. Böylece Livakovic transferinde bir engel daha ortadan kalkmış oldu.