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Tete Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Transfer döneminin hareketli takımı Galatasaray, yıldızlarla dolu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Fenerbahçe'nin görüşüp masadan kalktığı Tete'yi kadrosuna katacak. Brezilyalı yıldızla anlaşılan sözleşme detayları da belli oldu.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 16:34 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 16:34
Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Transferde şov yapan Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle daha geldi.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, geniş ve alternatifli bir kadro oluşturdu.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Yeni sezonda iddiasını daha da artırmak isteyen Cimbom, önemli bir transferi daha bitirdi.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

FENERBAHÇE'YE TETE ÇALIMI!
Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bir çalım daha attı.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Adı bir süredir Fenerbahçe'ye anılan ve sarı lacivertli kulübün transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a getirdiği Tete ve menajeriyle Galatasaraylı yöneticiler bir araya geldi.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe, Tete ile yaptıkları görüşmenin ardından şartların kendileri için uygun olmadığına kanaat getirildiği ve transferden vazgeçildiği yönünde resmi bir açıklama yayınladı.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ!
Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla temas kuran Galatasaraylı yöneticiler, Tete ve menajeriyle bir araya geldi.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Brezilyalı futbolcu ve menajeri ile görüşen sarı-kırmızılılar yıldız isimle her konuda anlaşmaya vardı.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Tete ile ilgili hukuki araştırmalarında bulunan Galatasaray yönetimi, ilerleyen dönemde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağından emin olmasının ardından transferi noktaladı.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

4 YILLIK İMZA!
A Spor'un haberine göre; Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçecek olan Tete ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

İMZA PARASI 5 MİLYON EURO!
Tete'nin Galatasaray'dan imza parası olarak 5 milyon euro alacağı kaydedildi.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Öte yandan Brezilyalı futbolcuya yıllık net 2.5 milyon euro maaş verileceği ifade edildi.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Her iki kanatta forma giyebilen Tete, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları


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