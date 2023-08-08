Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Yeni sezonda iddiasını daha da artırmak isteyen Cimbom, önemli bir transferi daha bitirdi.

FENERBAHÇE'YE TETE ÇALIMI!

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bir çalım daha attı.

Adı bir süredir Fenerbahçe'ye anılan ve sarı lacivertli kulübün transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a getirdiği Tete ve menajeriyle Galatasaraylı yöneticiler bir araya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe, Tete ile yaptıkları görüşmenin ardından şartların kendileri için uygun olmadığına kanaat getirildiği ve transferden vazgeçildiği yönünde resmi bir açıklama yayınladı.