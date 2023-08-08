Tete Galatasaray’da! İşte sözleşme detayları

Transferde şov yapan Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle daha geldi.
Transferde şov yapan Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle daha geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, geniş ve alternatifli bir kadro oluşturdu.
Yeni sezonda iddiasını daha da artırmak isteyen Cimbom, önemli bir transferi daha bitirdi.
FENERBAHÇE'YE TETE ÇALIMI!
Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bir çalım daha attı.
Adı bir süredir Fenerbahçe'ye anılan ve sarı lacivertli kulübün transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a getirdiği Tete ve menajeriyle Galatasaraylı yöneticiler bir araya geldi.
FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe, Tete ile yaptıkları görüşmenin ardından şartların kendileri için uygun olmadığına kanaat getirildiği ve transferden vazgeçildiği yönünde resmi bir açıklama yayınladı.
GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ!
Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla temas kuran Galatasaraylı yöneticiler, Tete ve menajeriyle bir araya geldi.
Brezilyalı futbolcu ve menajeri ile görüşen sarı-kırmızılılar yıldız isimle her konuda anlaşmaya vardı.
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Tete ile ilgili hukuki araştırmalarında bulunan Galatasaray yönetimi, ilerleyen dönemde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağından emin olmasının ardından transferi noktaladı.
4 YILLIK İMZA!
A Spor'un haberine göre; Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçecek olan Tete ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
İMZA PARASI 5 MİLYON EURO!
Tete'nin Galatasaray'dan imza parası olarak 5 milyon euro alacağı kaydedildi.
Öte yandan Brezilyalı futbolcuya yıllık net 2.5 milyon euro maaş verileceği ifade edildi.
Her iki kanatta forma giyebilen Tete, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.