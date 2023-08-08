Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalama hedefinde olan sarı-kırmızılılar, tüm planlarını buna göre yapıyor.

SON BOMBA TETE!

Yıldız isimlere birer birer imza attıran Galatasaray, son olarak Tete transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı yıldız ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.

Bonservisi elinde olan genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.