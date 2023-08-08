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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! İspanya'ya gidiyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Tete transferini bitirmeye hazırlanırken sürpriz bir ismin de takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 17:33 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 17:33
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Galatasaray'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Yeni sezona alternatifli ve güçlü bir kadroyla giriş yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, üst üste hamlelerle taraftarını heyecalandırdı.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Cimbom, adeta transferde şov yaptı.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalama hedefinde olan sarı-kırmızılılar, tüm planlarını buna göre yapıyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

SON BOMBA TETE!
Yıldız isimlere birer birer imza attıran Galatasaray, son olarak Tete transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı yıldız ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Bonservisi elinde olan genç oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

RASHICA PAZARLIKLARI SÜRÜYOR!
Teknik direktör Okan Buruk'un transferini özellikle istediği Milot Rashica için de girişimler devam ediyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

İngiliz ekibi Norwich ile kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, Kosovalı yıldızı bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Orta saha ve stoper takviyeleriyle kadroya son şeklini vermeyi amaçlayan Galatasaray'da ayrılacak oyuncular da büyük taşıyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un gözden çıkardığı Olimpiu Morutan ayrılığa en yakın isimlerin başında geliyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Aslan'da ayrıca Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Yunus Akgün, Yusuf Demir ve Sergio Oliveira'yla da yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Yönetimin, Dries Mertens'e gelebilecek teklifleri de değerlendirmeye alacağı iddia edildi.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Öte yandan Victor Nelsson ve Nicolo Zaniolo'nun serbest kalma bedellerinin ödenmesi halinde iki oyuncuya da izin verileceği belirtildi.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

CELTA VIGO'DAN OLIVEIRA'YA KANCA!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira, Celta Vigo'nun radarında.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Teknik direktörlüğünü Rafael Benitez'in yaptığı Celta vicgo'nun Portekizli futbolcunun transferi için girişimlere başladı iddia edildi.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Milliyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Celta Vigo, Oliveira için sarı-kırmızılılarla kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Söz konusu haberde; Sergio Oliveira'nın da ayrılığa yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Rafael Benitez'in tecrübeli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu haberin detayında yer aldı.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Galatasaray, Portekizli futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Porto'dan 3 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergio Oliveira sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanıyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 34 maçta görev yapan Oliveira, 4 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor

Sergio Oliveira 13 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giydi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! İspanya’ya gidiyor


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