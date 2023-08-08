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Muhammed Güneroğlu Spor Haberleri

ÖZEL | Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O gelirse...

Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, eski gözdesiyle yeniden masaya oturdu. Sarı-Lacivertliler, sağ kanat takviyesini yaparak, eksik olan bir puzzle parçasını daha tamamlamayı hedefliyor. Yıldız futbolcuyu ikna eden Kanarya'nın eli, oyuncunun kulübü karşısında epey güçlendi. Detaylar haberimizde…

Muhammed Güneroğlu Muhammed Güneroğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 16:55 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 16:55
ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

Sezon başından bu yana yaptığı takviyelerle ses getiren Fenerbahçe, sıradaki hedefini sağ kanat transferi olarak belirledi. Tete'den vazgeçtiğini duyuran Sarı-Lacivertliler, eski gözdesini yeniden gündemine aldı.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

Yönetim, TFF'nin belirlediği 8+3 kuralı nedeniyle kadroya mutlaka çok kaliteli bir yerli futbolcu takviyesi yapmak istiyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

Böyle bir hamle olması durumunda, uzun süredir düşünülen yabancı kaleci transferinin önündeki engeller de büyük oranda kalkmış olacak.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

Dortmund formasını giyen Salih Özcan'dan olumsuz yanıt alan, Atalanta'daki geleceği belirsiz olan Merih Demiral konusunda ise istediği ilerlemeyi sağlayamayan Fenerbahçe'de tüm gözler Cengiz Ünder'e çevrilmiş durumda.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

PARAYI PEŞİN İSTEDİLER

Geçtiğimiz ay milli futbolcu Cengiz Ünder için Marsilya ile masaya oturan Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibinin yüksek bonservis beklentisi ve bu ücreti peşin istemesi üzerine geri adım atmıştı.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

CENGİZ BASKI YAPTI

Marsilya'nın inadını kırmak ve fazla para ödememek için Cengiz Ünder ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncunun kulübüne baskı yapması üzerine masada epey güçlendi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

MARSİLYA ALTERNATİFİ BULDU

Marsilya'nın da yaşanan gelişmeler sonrası, Cengiz Ünder'in ayrılma ihtimaline karşılık Rusya'da Lokomotiv Moskova forması giyen Wilson Isidor ile görüşmeye başladığı öğrenildi. 22 yaşındaki Fransız futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

FENER'İN TEKLİFİ 8 MİLYON

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için ilk temasta bulunduğunda karşısına 15 milyon Euro'luk bir fatura çıkarıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in 8 milyon Euro ve maksimum 4 milyon Euro'ya ulaşan bonuslar önerdiği, bu rakamın üzerinde de kesinlikle çıkılmayacağı bildirdiği kaydedildi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

5 TAKSİT SEÇENEĞİ KONUŞULDU

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'in bonservis ücretini 5 eşit taksitte ödemek istediği, Marsilya'nın da yaşanan son gelişmelerin ardından bu teklife 'evet' deme ihtimalinin arttığı öğrenildi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

Önümüzdeki günlerde iki kulüp arasındaki görüşmelerin yeniden hız kazanması bekleniyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

Eğer Fenerbahçe, Fransızlar'la anlaşırsa, milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek 4 yıllık imzayı atacağı gelen bilgiler arasında.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

GEÇEN SEZON 46 MAÇA ÇIKTI

Cengiz Ünder, geçen sezon Marsilya formasını 46 maçta terletti.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

5 kez fileleri sarsan 26 yaşındaki kanat oyuncusu 6 da asist yaptı.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...


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