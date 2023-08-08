ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

Sezon başından bu yana yaptığı takviyelerle ses getiren Fenerbahçe, sıradaki hedefini sağ kanat transferi olarak belirledi. Tete'den vazgeçtiğini duyuran Sarı-Lacivertliler, eski gözdesini yeniden gündemine aldı.
Sezon başından bu yana yaptığı takviyelerle ses getiren Fenerbahçe, sıradaki hedefini sağ kanat transferi olarak belirledi. Tete'den vazgeçtiğini duyuran Sarı-Lacivertliler, eski gözdesini yeniden gündemine aldı.
Yönetim, TFF'nin belirlediği 8+3 kuralı nedeniyle kadroya mutlaka çok kaliteli bir yerli futbolcu takviyesi yapmak istiyor.
Böyle bir hamle olması durumunda, uzun süredir düşünülen yabancı kaleci transferinin önündeki engeller de büyük oranda kalkmış olacak.
Dortmund formasını giyen Salih Özcan'dan olumsuz yanıt alan, Atalanta'daki geleceği belirsiz olan Merih Demiral konusunda ise istediği ilerlemeyi sağlayamayan Fenerbahçe'de tüm gözler Cengiz Ünder'e çevrilmiş durumda.
PARAYI PEŞİN İSTEDİLER
Geçtiğimiz ay milli futbolcu Cengiz Ünder için Marsilya ile masaya oturan Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibinin yüksek bonservis beklentisi ve bu ücreti peşin istemesi üzerine geri adım atmıştı.
CENGİZ BASKI YAPTI
Marsilya'nın inadını kırmak ve fazla para ödememek için Cengiz Ünder ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncunun kulübüne baskı yapması üzerine masada epey güçlendi.
MARSİLYA ALTERNATİFİ BULDU
Marsilya'nın da yaşanan gelişmeler sonrası, Cengiz Ünder'in ayrılma ihtimaline karşılık Rusya'da Lokomotiv Moskova forması giyen Wilson Isidor ile görüşmeye başladığı öğrenildi. 22 yaşındaki Fransız futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor.
FENER'İN TEKLİFİ 8 MİLYON
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için ilk temasta bulunduğunda karşısına 15 milyon Euro'luk bir fatura çıkarıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in 8 milyon Euro ve maksimum 4 milyon Euro'ya ulaşan bonuslar önerdiği, bu rakamın üzerinde de kesinlikle çıkılmayacağı bildirdiği kaydedildi.
5 TAKSİT SEÇENEĞİ KONUŞULDU
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'in bonservis ücretini 5 eşit taksitte ödemek istediği, Marsilya'nın da yaşanan son gelişmelerin ardından bu teklife 'evet' deme ihtimalinin arttığı öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde iki kulüp arasındaki görüşmelerin yeniden hız kazanması bekleniyor.
Eğer Fenerbahçe, Fransızlar'la anlaşırsa, milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek 4 yıllık imzayı atacağı gelen bilgiler arasında.
GEÇEN SEZON 46 MAÇA ÇIKTI
Cengiz Ünder, geçen sezon Marsilya formasını 46 maçta terletti.
5 kez fileleri sarsan 26 yaşındaki kanat oyuncusu 6 da asist yaptı.