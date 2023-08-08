ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! O gelirse...

PARAYI PEŞİN İSTEDİLER



Geçtiğimiz ay milli futbolcu Cengiz Ünder için Marsilya ile masaya oturan Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibinin yüksek bonservis beklentisi ve bu ücreti peşin istemesi üzerine geri adım atmıştı.

CENGİZ BASKI YAPTI



Marsilya'nın inadını kırmak ve fazla para ödememek için Cengiz Ünder ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncunun kulübüne baskı yapması üzerine masada epey güçlendi.

MARSİLYA ALTERNATİFİ BULDU



Marsilya'nın da yaşanan gelişmeler sonrası, Cengiz Ünder'in ayrılma ihtimaline karşılık Rusya'da Lokomotiv Moskova forması giyen Wilson Isidor ile görüşmeye başladığı öğrenildi. 22 yaşındaki Fransız futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor.