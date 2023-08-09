Fenerbahçe’ye 25 milyonluk 6 numara! İsmail Kartal’ın hayaliydi! Selahattin Baki’den transfer çıkarması!

Fenerbahçe transfer haberleri! Pepe, Ziyech, Jorginho iddiaları gündemede yer alıyor. Fenerbahçe yeni atağını yaptı. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha bölgesine yapılacak takviyeler öncelikli hedefler arasında yer alırken, takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın savunma yönü kuvvetli bir orta saha arayışına özel bir önem verdiği belirtiliyor. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin İngiltere'de olması ise transfer iddialarını güçlendirdi. İşte Fenerbahçe'nin merceğindeki o isim...