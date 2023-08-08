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Galatasaray Slovenya’da rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elemesi’nde bugün Olimpija Ljubljana’ya konuk olacak. Cimbom, Slovenya'da kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Galatasaray Slovenya’da rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Stozice Stadı'nda oynanacak maç, saat 22.00'de başlayacak. mücadele, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Andreas Ekberg yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Cimbom, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi. Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan maçlar sonucunda saf dışı bıraktı. Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

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