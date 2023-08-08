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A Milli Erkek Basketbol Takımı Polonya'yı 87-84'lük skorla mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Polonya’yı 87-84'lük skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24, Ömer Faruk Yurtseven 14 ve Onuralp Bitim 12 sayıyla oynadı. Polonya’da ise Aleksander Balcerowski 24 sayı kaydetti.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 22:15 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 22:15
A Milli Erkek Basketbol Takımı Polonya’yı 87-84’lük skorla mağlup etti

İstanbul'da 12-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'yı 87-84 mağlup etti. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 24, Ömer Faruk Yurtseven 14 ve Onuralp Bitim 12 sayıyla oynadı.

Polonya'da ise Aleksander Balcerowski 24 sayı kaydetti.

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