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UEFA'dan ceza! Beşiktaş resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile deplasmanda oynanan maçın 66. dakikasında direkt kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 22:14 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 22:14
UEFA’dan ceza! Beşiktaş resmen açıkladı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirildiği açıklandı. Buna göre Arthur Masuaku, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır" denildi.


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