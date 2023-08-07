Yıldız isimden emojili müjde! Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray taraftarı sevinçten çıldıracak!

Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer pazarında yine karşı karşıya! Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayarak büyük sevinç yaşayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız isimle ilgilenmeye başlamıştı. Fenerbahçe'nin kendi isteğiyle masadan kalkmasıyla Galatasaray'ın önü açıldı. Başarılı futbolcunun kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise ortalığı karıştırdı. İşte Galatasaray taraftarını sevinçten uçuracak o haber...
Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Tete, Galatasaray'a transfer olmak üzereyken, Fenerbahçe'nin masadan çekilmesi taraftarlar arasında büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı.
Taraftarlar, kulüp yönetiminin transferdeki bu tutumuna tepki gösterirken, Galatasaray taraftarları ise heyecanla Tete'nin resmi olarak Galatasaray'a katılmasını beklemeye başladı.
TETE'DEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM
Son yaptığı paylaşım ise büyük bir heyecan yarattı. Paylaşımında, ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin karakteristik gol sevincini anımsatan emojilerle yaptığı paylaşım taraftarı heyecanlandırdı.