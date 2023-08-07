Yıldız isimden emojili müjde! Fenerbahçe istiyordu! Galatasaray taraftarı sevinçten çıldıracak!

Bu durumun ardından Tete'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları güçlendi.

Bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarının transferle ilgili beklentilerini artırdı ve Tete'nin Galatasaray'a transferi hakkındaki iddiaları daha da güçlendirdi.

Transferin tamamlanmasıyla birlikte, Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir güç katacağı ve Süper Lig'de rekabetin daha da kızışacağı düşünülüyor.

FENERBAHÇE MASADAN KALKTI Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete ile ilgili yapılan transfer görüşmelerine ilişkin resmi açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

"Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."