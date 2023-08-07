Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı.
Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan sarı kırmızılılar Zalgiris'i eleyerek 3. turda Olimpija Ljubljana ile eşleşmişti.
Aslan'ın play-off turundaki rakibi de belli oldu.
YENİ AV KLAKSVIK - MOLDE MAÇI GALİBİ!
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Klaksvik - Molde maçının galibiyle eşleşecek.
İLK MAÇ DEPLASMANDA!
İlk maç 22-23 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş maçı 29-30 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.