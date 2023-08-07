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Mahmut Uslu'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler! "Kalıbının adamı değil"

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım - Ali Koç tartışması alevlenerek devam ediyor. Efsane başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına kulübün mali genel kurulunda yanıt veren Ali Koç, 'korkak' ifadesini kullanmıştı. Koç'a yanıt Mahmut Uslu'dan geldi. İşte Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu'nun o çok sert sözleri...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 12:17 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 12:17
Mahmut Uslu’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert sözler! Kalıbının adamı değil

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Tam 9 yıldır kupa hasreti çeken Kanarya, bu sezon kötü istatistiğe son vermenin peşinde.

Mahmut Uslu’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert sözler! Kalıbının adamı değil

Göreve gelmesinin ardından 2 dönem başkanlık yapacağını duyuran Ali Koç, bu görevdeki son senesine girdi.

Mahmut Uslu’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert sözler! Kalıbının adamı değil

Başkan Koç, sezon sonunda ipi göğüsleyip camiaya öyle veda etmek istiyor.

Mahmut Uslu’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert sözler! Kalıbının adamı değil

AZİZ YILDIRIM'A ÇIKIŞTI!

Aziz Yıldırım'ın yaptığı basın toplantısına yanıtını kulübün mali genel kurulunda veren Ali Koç, efsane başkan için 'korkak' ifadesini kullanmıştı.

Mahmut Uslu’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert sözler! Kalıbının adamı değil

Koç'a yanıt eski yönetici Mahmut Uslu'dan geldi. İşte Uslu'nun 343 Youtube kanalında söylediği o sözler...

Mahmut Uslu’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert sözler! Kalıbının adamı değil

"KALIBININ ADAMI DEĞİL"

"Ali Koç ergen ya, ergen ergen... Ergen açıklamaları yapıyor."

Mahmut Uslu’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert sözler! Kalıbının adamı değil

"Bu başarısızlığını 5-6 senedir birlikteliğin olmamasına bağlıyor. Ne ilgisi var? Aziz Yıldırım'ın bir şeye karıştığı yok. Adam iki kere basın toplantısı yaptı. 'Doğru düzgün transfer yap, başarılı ol' dedi. Bir şey demedi ki.. 'Eğer başarılı olmazsan da ben değil, seni taraftar ve kongre üyeleri gönderecek' dedi. Bundan daha doğru bir şey olabilir mi?"

Mahmut Uslu’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert sözler! Kalıbının adamı değil

"Ergen açıklaması... Böyle bir konuşmayı neden yapıyor? Başarısızlığını örtmek için. Kalıbının adamı çıkmadı bir kere. Bir Koç değil bu. Mahallede var ya, 'Çık sokağa' deyip, çıkınca kaçanlar var ya. Onun gibi bir adam bu."

Mahmut Uslu’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert sözler! Kalıbının adamı değil

"Fenerbahçe Başkanı'nın lider olması lazım. Bu, liderliği beceremedi. Olamadı, bitti. El Fatiha. Aziz Yıldırım lider. Aziz Yıldırım'ın ekibi var. Aziz Yıldırım bana derse ki, '1000 yaşındayım. Gel ben giriyorum', ben de girerim. Biz bir ekibiz yani. Hiçbirimiz de çıkmayız o başkan adayı olarak çıkmazsa. Biz çıkmayız."

Mahmut Uslu’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert sözler! Kalıbının adamı değil

"İnsan bir şey söylerken bir mantık olması lazım. Diyebilir ki mahvettin kulübü. Adamın yanlışları varsa söyle. Ben istifa ettim. Kavga etmiş bir insanım Aziz'le. Ama Aziz Yıldırım'ın artıları var. Türkiye'de FETÖ'ye posta atan adama 'senin cesaretin yok' diyorsun. Yani bir mantık olur, had olur."

Mahmut Uslu’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sert sözler! Kalıbının adamı değil


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