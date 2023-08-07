Mahmut Uslu'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler! "Kalıbının adamı değil"

"Bu başarısızlığını 5-6 senedir birlikteliğin olmamasına bağlıyor. Ne ilgisi var? Aziz Yıldırım'ın bir şeye karıştığı yok. Adam iki kere basın toplantısı yaptı. 'Doğru düzgün transfer yap, başarılı ol' dedi. Bir şey demedi ki.. 'Eğer başarılı olmazsan da ben değil, seni taraftar ve kongre üyeleri gönderecek' dedi. Bundan daha doğru bir şey olabilir mi?"