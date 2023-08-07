Mahmut Uslu'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler! "Kalıbının adamı değil"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Tam 9 yıldır kupa hasreti çeken Kanarya, bu sezon kötü istatistiğe son vermenin peşinde.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Tam 9 yıldır kupa hasreti çeken Kanarya, bu sezon kötü istatistiğe son vermenin peşinde.
Göreve gelmesinin ardından 2 dönem başkanlık yapacağını duyuran Ali Koç, bu görevdeki son senesine girdi.
Başkan Koç, sezon sonunda ipi göğüsleyip camiaya öyle veda etmek istiyor.
AZİZ YILDIRIM'A ÇIKIŞTI!
Aziz Yıldırım'ın yaptığı basın toplantısına yanıtını kulübün mali genel kurulunda veren Ali Koç, efsane başkan için 'korkak' ifadesini kullanmıştı.
Koç'a yanıt eski yönetici Mahmut Uslu'dan geldi. İşte Uslu'nun 343 Youtube kanalında söylediği o sözler...
"KALIBININ ADAMI DEĞİL"
"Ali Koç ergen ya, ergen ergen... Ergen açıklamaları yapıyor."
"Bu başarısızlığını 5-6 senedir birlikteliğin olmamasına bağlıyor. Ne ilgisi var? Aziz Yıldırım'ın bir şeye karıştığı yok. Adam iki kere basın toplantısı yaptı. 'Doğru düzgün transfer yap, başarılı ol' dedi. Bir şey demedi ki.. 'Eğer başarılı olmazsan da ben değil, seni taraftar ve kongre üyeleri gönderecek' dedi. Bundan daha doğru bir şey olabilir mi?"
"Ergen açıklaması... Böyle bir konuşmayı neden yapıyor? Başarısızlığını örtmek için. Kalıbının adamı çıkmadı bir kere. Bir Koç değil bu. Mahallede var ya, 'Çık sokağa' deyip, çıkınca kaçanlar var ya. Onun gibi bir adam bu."
"Fenerbahçe Başkanı'nın lider olması lazım. Bu, liderliği beceremedi. Olamadı, bitti. El Fatiha. Aziz Yıldırım lider. Aziz Yıldırım'ın ekibi var. Aziz Yıldırım bana derse ki, '1000 yaşındayım. Gel ben giriyorum', ben de girerim. Biz bir ekibiz yani. Hiçbirimiz de çıkmayız o başkan adayı olarak çıkmazsa. Biz çıkmayız."
"İnsan bir şey söylerken bir mantık olması lazım. Diyebilir ki mahvettin kulübü. Adamın yanlışları varsa söyle. Ben istifa ettim. Kavga etmiş bir insanım Aziz'le. Ama Aziz Yıldırım'ın artıları var. Türkiye'de FETÖ'ye posta atan adama 'senin cesaretin yok' diyorsun. Yani bir mantık olur, had olur."