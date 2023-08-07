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Krunic Fenerbahçe için gün sayıyor! Ses getiren transferin maliyeti belli oldu: Sarı lacivertli kulüp, Krunic'e yıllık...

Fenerbahçe, Rade Krunic için teklifini 5+3 milyon Euro olarak revize etti. Boşnak merkez orta saha da Fenerbahçe’ye gelmek istediğini Milan yönetimine bildirdi. Pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 06:58
Krunic Fenerbahçe için gün sayıyor! Ses getiren transferin maliyeti belli oldu: Sarı lacivertli kulüp, Krunic’e yıllık...

Fenerbahçe'nin Milan'ın Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'e olan ilgisi İtalyan basınında geniş yer buldu. Gelen bilgilere göre; Krunic Fenerbahçe'de oynamak istiyor.

Bunu Milan yönetimine net bir şekilde iletti. Ancak Milan Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro'luk teklifini az buldu. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Sarı lacivertli kulüp, Krunic'e yıllık 3.5 milyon Euro teklif etti.

29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu karşılık verirken, Milan ile bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Haber detayında, Sarı-Lacivertliler'in Krunic'e yaptığı teklifle Milan'a önerdiği rakamın uyumsuz olduğu vurgulandı ve "Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklifi kesinlikle çok düşük bir meblağ" ifadeleri kullanıldı. F.Bahçe teklifini 5+3 milyon Euro olarak revize etti.

29 yaşında ve 1.84 boyunda olan Rade Krunic, 29 kez Basna Hersek Milli Takım formasını giydi. Merkez orta saha dışında ön libero ve forvet arkası da oynayabiliyor.

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