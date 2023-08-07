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Galatasaray'a Joao Felix transferinde müjde!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gündemdeki isimlerden birisi de Joao Felix'ti. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun Felix paylaşımın altına gelen Galatasaray yorumunu sabitlemesi heyecan yaratmıştı. Aslan'a bir müjdeli haber de İspanya'dan geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 11:01 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 11:01
Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!

Galatasaray ile adı anılan Joao Felix, Atletico Madrid'in başına dert oldu.

Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!

Felix, Atletico Madrid'le Kore ve Meksika'da devam eden sezon öncesi turunun üçüncü durağı olan San Francisco'ya ulaştı.

Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!

Halihazırda oynanan 3 hazırlık maçında henüz dakikası olmayan Portekizli oyuncu, Diego Simeone'nin planlarının bir parçası değil.

Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!

Bu nedenle İspanyol ekibi gelen teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!

JOAO FELIX KİMDİR?

10 Kasım 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Porto altyapısında başladı.

Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!

Daha sonra Padroense ve Benfica altyapılarında forma giydi ve 2018'de Benfica'da A takıma yükseldi.

Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!

2019 yılında 127 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirdi.

Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!

Felix'in Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Portekiz Milli Takımı ile 31 maça çıkan Joao Felix, 5 gole imzasını attı.

Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!

Forvet arkası olarak görev yapan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro...

Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!


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