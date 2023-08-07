Galatasaray’a Joao Felix transferinde müjde!

Galatasaray ile adı anılan Joao Felix, Atletico Madrid'in başına dert oldu.

Felix, Atletico Madrid'le Kore ve Meksika'da devam eden sezon öncesi turunun üçüncü durağı olan San Francisco'ya ulaştı.

Halihazırda oynanan 3 hazırlık maçında henüz dakikası olmayan Portekizli oyuncu, Diego Simeone'nin planlarının bir parçası değil.