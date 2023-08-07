Kartal Marsilya ile görüşmelerini sürdürüyor! Ruslan Malinovskyi forma giymeye sıcak bakıyor

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmalarıda devam ediyor.

Transferde hareketli bir hafta geçirmesi beklenen Siyah-Beyazlılar bir süredir Marsilya'nın Ukraynalı 10 numarası Ruslan Malinovskyi için görüşmelerini sürdürüyor.

Fransız basınında çıkan haberde oyuncuya Serie A ekibi Torino'nun da talip olduğu ancak Beşgiktaş'ın teklifinin İtalyan ekibine göre daha avantajlı olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 2 milyon Euro kiralama 8 milyon Euro da satın alma opsiyonu önerdiği, iki takım arasında pazarlıkların devam ettiği beliritiliyor.

Geçen sezonun devre arasında Atalanta'dan 10 milyon Euro'ya alınan yıldız futbolcu Fransız ekibinin Panathinaikos ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme maçının kadrosunda yer almaması da transfer ihtimalini artırıyor.

Uzaktan attığı gollerle dikkat çeken yıldız futbolcunun Marsilya ile olan kontratı 2026'da sona erecek.

Kariyeri boyunca 377 maça çıkan Malinovskyi 76 gol, 69 asistle 145 gole katkı sağladı.