Arda Güler’in ardından İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay da Real Madrid’e transfer oldu

DEMET ŞENER: İÇİM İÇİME SIĞMIYORDU

Ömer Kutluay'ın annesi Demet Şener ise mutluluğunu sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı: Birkaç zamandır içim içime sığmıyordu. Herkese haykırmak istiyordum ama doğru zamanı beklemem gerekti. Canım oğlum Ömer Kutluay bundan sonra dünyanın en büyük kulübü Real Madrid formasını giyecek. Seninle ne kadar gurur duysam azdı! Yolun açık,şansın bol olsun annem! Seni çok seviyorum.

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