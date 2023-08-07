Galatasaray yönetimi Tete ile transfer görüşmesinde mesafe katetti! Zaniolo’nun ayrılma ihtimaline karşı B planı da hazır

Yeni sezon öncesi ses getiren transferler yapan Galatasaray 'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Titiz bir politika yürüten Sarı-Kırmızılı yetkililer, kadroya yıldız isimleri katmanın yanı sıra ayrılık ihtimallerine karşılık B planını da yapmış durumda.

ZANIOLO İÇİN PLAN HAZIR

Galatasaray yönetimi, Suudi Arabistan ekiplerinin dışında İtalyan ve İngiliz kulüplerinin de transfer listesinde bulunan Nicolo Zaniolo ile ilgili gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Oyuncudan memnun olan ve olası bir satış halinde 35 milyon Euro civarında bir bonservis geliri hedefleyen Cimbom, İtalyan yıldızın ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimlerle dirsek temasında. Olası bir ayrılık durumunda birinci alternatif isim ise Tete olarak görünüyor.

TETE'DE OLUMLU SÜREÇ

Sarı-kırmızılılar, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan, bonservisi elinde olan ve Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Brezilyalı futbolcu Tete ile görüşmeleri ilerletmiş durumda. Geride bıraktığımız haftalarda İstanbul'a gelip tatil için Bodrum'a giden Tete için Brezilyalı gazeteci Raisa Simplicio, "Tete, Galatasaray ile görüşmeleri ileri seviyeye çıkardı" dedi. 23 yaşındaki Tete, sağ ve sol kanat dışında 10 numara da oynuyor