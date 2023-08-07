Fenerbahçe Lyon forması giyen yıldız oyuncu için saatleri sayıyor! İşte Fenerbahçe ve Ekambi arasındaki anlaşmanın detayları

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir görüşme halinde olduğu Lyon'un sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi'nin transferini artık bitirmek üzere...

Sarı-Lacivertliler'in büyük bir ihtimalle bu hafta transferi açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi ile Ekambi'nin menajeri arasındaki son görüşmede önemli bir gelişme yaşandı.

Daha önce yıllık ücretinde indirime gitmeyen Ekambi bu kez geri vites yaptı. Fenerbahçe'nin teklif ettiği maaş ile Karl Toko Ekambi'nin istediği maaş arasında çok az fark kaldı. Fenerbahçe son teklifini iletti.

OLUMLU DÖNÜŞ YAPACAK

Karl Toko Ekambi'nin teklife bu hafta olumlu cevap vermesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Lyon'u da ikna etmeyi başardı. Fenerbahçe, Ekambi için Fransız ekibi ile 2.1 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncunun transferini Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal özellikle istiyor. Kamerunlu yıldızın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro... Ligue 1'de şimdiye kadar 177 maçta forma giyen Kamerunlu kanat oyuncusu, 59 gol attı.