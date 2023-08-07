Depremde ailesini kaybeden Hilal’in hayalleri gerçek oldu! Galatasaray’lı yıldızlardan Hilal Bilge’ye imzalı forma jesti

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen deprem felaketinde ailesini kaybeden, 90. saatte enkaz altından sol kolu kesilerek kurtarılan Hilal Bilge'nin hayalleri gerçeğe dönüştü.

Galatasaray U19 Takımı'nı çalıştıran Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın yakından ilgilendiği Bilge, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcularla buluştu. Başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerle fotoğraf çektiren Bilge'ye oyuncular yakın ilgi gösterdi.

Sarı-Kırmızılı takıdan Kerem Aktürkoğlu, tekerlekli sandalyedeki Bilge'nin gözlerini kapatıp, "Ben kimim?" diye sordu. Bilge ise "Sen Kerem ağabeysin" dedi. Bu sözlerin üzerine Aktürkoğlu, "Hemen bildin" ifadesini kullandı ve ortaya samimi görüntüler de çıktı.