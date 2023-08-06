Ne Cengiz ne de Tete! Fenerbahçe’ye 45 milyon euroluk jet isim! Yılın transfer bombası...

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe, Hirving Lozano için Napoli kulübüne 10 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca, Lozano'yu ikna etmek için yıllık 3.5 milyon Euro'luk yüksek bir maaş öneriyor. Bu teklif, Meksika lı futbolcunun dikkatini çekmeyi başarıyor ve Lozano, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

Hirving Lozano 'nun futbol kariyeri oldukça parlak geçmişe sahip. PSV Eindhoven'dan 2019 yılında Napoli 'ye 45 milyon Euro karşılığında transfer olan oyuncu, İtalya Serie A'da da etkileyici performans sergilemişti. İtalyan kulübüyle çıktığı 120 maçta 23 gol atıp 14 asist yaparak önemli bir katkı sağlamıştı. Ayrıca, Meksika Milli Takımı 'nda da önemli bir figür olan Lozano, milli formayla da adından sıkça söz ettiriyor ve güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Fenerbahçe'nin Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak için bu kadar önemli bir çaba harcamasının nedeni, Meksikalı yıldızın genç yaşında olmasına rağmen sahip olduğu yetenek ve potansiyeli.

Fenerbahçe'nin, İtalyan ekibini ikna ederek ve Lozano'ya cazip teklifiyle diğer takımları geride bırakarak bu transferi gerçekleştirmesi için yoğun çaba göstereceği tahmin ediliyor.