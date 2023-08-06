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Galatasaray son dakika transfer haberleri: Icardi arayıp ikna etti! Galatasaray'a hayırlı olsun! Gelirse olay olur!

Galatasaray, transfer dönemindeki büyük hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Orta saha pozisyonunda güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılı takım, ünlü futbolcunun talepleriyle masaya oturdu. Pek çok büyük kulüpten teklif alan oyuncu, farklı bir tercihle Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Icardi'nin devreye girmesiyle birlikte, yıldız oyuncunun transferinde önemli bir adım atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 09:29 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 09:29
Galatasaray son dakika transfer haberleri: Icardi arayıp ikna etti! Galatasaray’a hayırlı olsun! Gelirse olay olur!

Galatasaray, Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i transfer etmek için tekrar masaya oturuyor. Paredes, istediği teklifleri alamayınca Galatasaray ile görüşmeleri yeniden başlatmış durumda.

6.5 milyon euro maaş beklentisi olan oyuncu için PSG'den takım arkadaşı Mauro Icardi de devreye girdi ve Galatasaray hakkında olumlu bilgiler verdii.

Transfer sürecinde başka kulüplerden teklif bekleyen Paredes, Galatasaray'ın ilk teklifini reddetmiş ve takımı oyalamıştı. Ancak şu an itibarıyla Cimbom, oyuncunun önünde en iyi fırsat olarak beliriyor ve Paredes de Galatasaray'a daha sıcak bakıyor.

Dünya şampiyonu Leandro Paredes'in Lazio ve Chelsea'nin ilgisi sona erdikten sonra, PSG'den de "seni düşünmüyoruz" bilgisi alınca Galatasaray'a yöneldiği belirtiliyor.

Galatasaray yönetimi, Paredes ile bir görüşme yapmaya hazırlanıyor. Kulüp, PSG'ye 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis ve oyuncuya yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaş teklif etmişti.

Leandro Paredes'in 29 yaşında olması ve PSG ile yola devam etmeyeceğinin kesinleşmesi transfer sürecini hızlandırmış durumda

Mauro Icardi'nin olumlu referansları da oyuncunun Galatasaray'a olan ilgisini artırmış görünüyor.


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