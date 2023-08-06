Galatasaray son dakika transfer haberleri: Icardi arayıp ikna etti! Galatasaray’a hayırlı olsun! Gelirse olay olur!

6.5 milyon euro maaş beklentisi olan oyuncu için PSG 'den takım arkadaşı Mauro Icardi de devreye girdi ve Galatasaray hakkında olumlu bilgiler verdii.

Transfer sürecinde başka kulüplerden teklif bekleyen Paredes, Galatasaray'ın ilk teklifini reddetmiş ve takımı oyalamıştı. Ancak şu an itibarıyla Cimbom, oyuncunun önünde en iyi fırsat olarak beliriyor ve Paredes de Galatasaray'a daha sıcak bakıyor.