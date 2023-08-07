Brezilya’da Enner Valencia ile teknik heyet arasında yumruk yumruğa kavga çıktı!

MEKSİKA'DA FUTBOLA KAN SIÇRADI: 4 ÖLÜ
Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Tecpan şehrinde bir futbol müsabakası sırasında stada gelen silahlı kişiler uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenledi. Saldırganların açtıkları ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Sahadaki futbolcular ise saldırıdan zarar görmedi. Saldırıda öldürülenlerden birinin bölgedeki kartelin lideri ve bir başka kişinin ise onun en yakın arkadaşı olduğunun tespit edilmesi üzerine olayın suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
GEREKLİ TAKVİYELERİ YAKINDA YAPACAĞIZ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün 56. yılının kutlandığı '1 Meşale De Sen Yak' etkinliğine katıldı. Sütlüce'de gerçekleştirilen organizasyonda 'Gurbetçi Gençler' adlı dernekten plaket alan Başkan Doğan transfer ve sponsorluk müjdelerini arka arkaya
verdi. Başkan Doğan, "Haftaya stat sponsorluğunu açıklayacağız. 3 büyük projemiz daha var. Hocamızın istediği isimleri kadroya yakın zamanda katmak istiyoruz. Lige hazır şekilde başlayacağız" diye konuştu.
Ertuğrul Doğan tarihi sponsorluk anlaşmasının tanıtımını haftaya yapacaklarını ifade ederek transferler için de müjdeli haberi böyle verdi: Hocanın istediklerini alıp, lige hazır çıkacağız.
18 ATTI 10 YEDİ
Trabzonspor yeni sezon öncesi toplam 7 hazırlık maçı oynadı. Bordo- Mavili takım bu hazırlık maçlarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor söz konusu maçlarda kalesinde 10 gol görürken, rakip filelere ise 18 gol atmayı başardı.
FENER LINCOLN'Ü DONDURUYOR
Kadrosuna üç tane daha yabancı futbolcu katacak olan Fenerbahçe, yabancı sayısını 14'e düşürmek için çare ararken imdada Lincoln Henrique yetişmiş gibi gözüküyor. Sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısını kaçıracak olan Brezilyalı yıldızın sözleşmesi devre arasına kadar askıya alınacak. Lincoln 10 numara, sol açık ve sol bek mevkilerinde forma giyebiliyor.
BEŞİKTAŞ'I ELEYEBİLİRİZ
Azerbaycan Futbol Geliştirme Fonu Mütevelli Heyeti üyesi ve eski golcü Yunis Huseynov, Beşiktaş-Neftçi Bakü eşleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hüseynov, "Beşiktaş'a karşı maçın zor olacağını düşünüyorum. Rakibin çok taraftarı var. Taraftarlarının önünde oynamak her oyuncu için ek bir motivasyondur. Stadyum dolu olacak. Bu anlamda Neftçi'nin kendisini iyi bir şekilde göstereceğini düşünüyorum. Ekibimiz şaşırtabilir. Beşiktaş'ın maçını izledim. Onlara karşı kazanabiliriz" şeklinde konuştu.
KARTAL'DAN ÇİFTE İDMAN
Beşiktaş perşembe günü UEFA Konferans Ligi"nde karşılaşacağı Neftci Bakü maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Oyuncuların idmandaki hırslı tavırları dikkat çekti.
KONYA'NIN GÖZÜ MORUTAN'DA
Geçen sezon Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan ve Çizme ekibinde 36 maçta 6 gol, 8 asist üreten Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan'a Süper Lig'den talip çıktı. Transferde atağa kalkan Konyaspor'un 24 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği ve şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi. Sezon öncesi kampındaki gayretiyle teknik ekibin de beğensini alan futbolcu için son kararı Okan Buruk verecek. Sarı-Kırmızılı formayla 36 maça çıkan Morutan, 3 gol, 5 de asist üretti.
YUNUS AKGÜN'E HÜCUM
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, İngiliz ve Fransız kulüplerinin gözde ismi oldu. 23 yaşındaki oyuncu için Leicester City, Bordeaux ve Nantes ekiplerinin teklif yaptığı ortaya çıktı. Şarta bağlı zorunlu satın alma teklifi yapan kulüpler arasında Leicester City, 7 milyon Euro ile en yüksek teklifi sundu. Bordeaux ve Nantes'in ise 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Kiralık gittiği Adana Demirspor'da patlama yapıp Cimbom'a dönen kanat oyuncusu, geçen sezon 33 maçta 2 gol, 3 asist kaydetti.
RASHICA İLE ANLAŞMA ÇOK YAKIN
Cimbom'da geçen sezon 30 maçta 1950 dakika süre almasına karşın 5 gol, 6 asist kaydeden Milot Rashica için Galatasaray ile Norwich City arasındaki pazarlıklarda sona gelindi. 7 milyon Euro'ya kadar düşen Norwich'e 5.5 milyon Euro teklif eden Sarı-Kırmızılılar'ın anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Kosovalı kanat, Aslan ile yola devam edebilmek için Norwich'teki alacaklarının 600 bin Euro'sundan da vazgeçtiği gelen haberler arasında...
LUYINDAMA HASTANE KURDU
2024 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan ve kadro dışı bırakılan Christian Luyindama, iş hayatında bir adım attı. Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık geçiren Demokratik Kongolu stoper, hastane kurduğunu duyurdu. Galatasaray'da 39 maçı (301 gün) sakatlığı sebebiyle kaçıran futbolcu, "Christian Luyindama Foundation olarak kaliteli bakıma sahip olacağınız yeni bir hastaneyi sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
SAMET'E SAMSUN TALİP
Yeni transferler sonrası kadroya giremeyen savunma oyuncusu Samet Akaydin'a Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor talip oldu. Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde Sarı-Lacivertli kulübe resmi teklifle geleceği öğrenildi.
PSİKOLOG TADIC!
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, sadece maçlarda değil antrenmanlarda da kaybetmeyi hiç sevmiyor. Tecrübeli oyuncu idmanlardaki performansıyla genç oyunculara da büyük örnek oluyor. Tadic'in arkadaşlarıyla sürekli şakalaşması ve onların performansını olumlu yönde yukarı taşıdığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı saha içi ve saha dışında bir psikolog gibi takıma yardımcı oluyor.
RAKİPLERİMİZ BELLİ OLUYOR
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seri başı olarak katılacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 13.00'te başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kazanması halinde Devler Ligi play-off'undaki rakibi belli olacak. Cimbom elenirse Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakip de saat 14.00'teki çekilişle seçilecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise saat 15.00'te çekilecek. Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos'ta, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
ARSENAL M. CITY'Yİ YIKTI
İngiltere Community Shield Kupası'nı Arsenal aldı. Manchester City 77. dakikada Cole Palmer'ın nefis golüyle öne geçti. 90+11'de Leandro Trossard maçı seri penaltılara taşıdı. Penaltı atışları sonrası Arsenal, 4-1'le güldü.
ARTEM DOVBYK GIRONA'DA
Adı Süper Lig'in dev takımlarıyla anılan Ukraynalı Artem Dovbyk, İspanya La Liga temsilcisi Girona'ya imza attı. Ukrayna Milli Takımı'nın yıldız golcüsü için 7 milyon Euro bonservis ödendi.
BECKER FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, İsveçli defans oyuncusu Emma Elisabeth Becker'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki Emma Elisabeth Becker ile 1 yıllık sözleşme yaptı.
MILIVOJEVIC BAŞAKŞEHİR'DE
Rams Başakşehir, İngiliz ekibi Crystal Palace'tan ayrılan orta saha oyuncusu Luka Milivojevic ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.