Brezilya’da Enner Valencia ile teknik heyet arasında yumruk yumruğa kavga çıktı!

F.Bahçe'ye gol kralı olarak veda eden Enner Valencia, Brezilya'daki kariyerine istediği gibi başlayamadı. 5 lig maçında da gol atamayan Valencia, Corinthians ile oynanan karşılaşmada da oyuna 89. dakika girdi.

Eski Antalyasporlu Luiz Adriano'nun son dakikada attığı golle beraberliği yakalayan Internacional'de maç sonu tartışma çıktı. Yeni takımında ilk kez yedek kalan 33 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, maçın son düdüğünden sonra soyunma odasına giderken önce Luiz Adriano ile kavga etti. Ardından Internacional futbol direktörü Magrao ile fiziki müdahaleye varan tartışma yaşadı. Takımdaki diğer kişilerin araya girmesiyle yedek kulübesinin önündeki kavga büyümeden önlendi.

TARİH YAZARI METE GAZOZ

Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi final mücadelesinde Kanadalı sporcu Eric Peters'ı 6-4 mağlup eden Mete Gazoz, dünya şampiyonu oldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcumuz, bireysel kategoride okçuluk tarihimizin ilk şampiyonluğunu elde etti. Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.