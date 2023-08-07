PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Bologna ve Fenerbahçe Nicolas Dominguez'i paylaşamıyor! 13 milyon Euro + bonus teklifi Dominguez'in kararına bağlı

Fenerbahçe, Arjantinli merkez orta saha Nicolas Dominguez için Bologna’ya yaptığı teklifi 13 milyon Euro + bonus şeklinde revize etti. Ancak Bologna, Arjantinli oyuncuyu sözleşmesinin sonuna kadar elinde tutmak istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 06:58
Bologna ve Fenerbahçe Nicolas Dominguez’i paylaşamıyor! 13 milyon Euro + bonus teklifi Dominguez’in kararına bağlı

Fenerbahçe, Arjantinli merkez orta saha Nicolas Dominguez için yaptığı teklifi artırdı. Sarı-Lacivertliler Dominguez için 13 milyon Euro+bonus teklifini Bologna'ya iletti. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Dominguez'in kararına bağlı. Eğer kabul edilebilir bir teklif gelmezse Bologna, Arjantinli oyuncuyu sözleşmesinin sonuna kadar elinde tutmak istiyor. Dominguez için 15 milyon Euro transfer ücreti isteniliyor. Milan, Pioli'nin taktiğine uyduğu için Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin teklifinin Milan'dan daha cazip olduğu da gelen haberler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA