Bologna ve Fenerbahçe Nicolas Dominguez’i paylaşamıyor! 13 milyon Euro + bonus teklifi Dominguez’in kararına bağlı

Fenerbahçe, Arjantinli merkez orta saha Nicolas Dominguez için yaptığı teklifi artırdı. Sarı-Lacivertliler Dominguez için 13 milyon Euro+bonus teklifini Bologna'ya iletti. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Dominguez'in kararına bağlı. Eğer kabul edilebilir bir teklif gelmezse Bologna, Arjantinli oyuncuyu sözleşmesinin sonuna kadar elinde tutmak istiyor. Dominguez için 15 milyon Euro transfer ücreti isteniliyor. Milan, Pioli'nin taktiğine uyduğu için Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin teklifinin Milan'dan daha cazip olduğu da gelen haberler arasında.

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