ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

EZELİ RAKİPLERİNE TRANSFER ÇALIMI



Galatasaray, yaptığı iki transferle ezeli rakiplerine 'Gol' atmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın görüşüp anlaştığı Halil Dervişoğlu'nu son dakikada ikna ederek renklerine kattı.

Sezonun en büyük bombasını ise Wilfried Zaha transferi ile patlattı. Fenerbahçe'nin günlerdir görüşmeler yaptığı Fildişili hücumcuyu Florya'ya indirdi ve gövde gösterisi yaptı.

FENERBAHÇE'DEN NOKTA ATIŞI



Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe de Galatasaray'dan geri kalmadı. Önemli yıldızları kadrosuna kattı. Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Alexander Djiku, Edin Dzeko ve Umut Nayir transferleri ile taraftarlarını ayağa kaldırdı.

Sarı-Lacivertliler, transfere 25 milyon Euro harcarken, 48 milyon Euro'luk da oyuncu satışı yaptı.