ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

Son şampiyon Galatasaray, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin bonservisini alarak taraftarına bayram yaşattı.
Son şampiyon Galatasaray, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin bonservisini alarak taraftarına bayram yaşattı.
Sarı-Kırmzılılar, Icardi dışında Kaan Ayhan'ın da bonservisini Sassuolo kulübünden alarak savunmasını güçlendirdi.
Kerem Demirbay, Angelino, Bakumbu ve Günay Güvenç transferleri ile kadrosunu daha da güçlendirdi.
EZELİ RAKİPLERİNE TRANSFER ÇALIMI
Galatasaray, yaptığı iki transferle ezeli rakiplerine 'Gol' atmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın görüşüp anlaştığı Halil Dervişoğlu'nu son dakikada ikna ederek renklerine kattı.
Sezonun en büyük bombasını ise Wilfried Zaha transferi ile patlattı. Fenerbahçe'nin günlerdir görüşmeler yaptığı Fildişili hücumcuyu Florya'ya indirdi ve gövde gösterisi yaptı.
FENERBAHÇE'DEN NOKTA ATIŞI
Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe de Galatasaray'dan geri kalmadı. Önemli yıldızları kadrosuna kattı. Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Alexander Djiku, Edin Dzeko ve Umut Nayir transferleri ile taraftarlarını ayağa kaldırdı.
Sarı-Lacivertliler, transfere 25 milyon Euro harcarken, 48 milyon Euro'luk da oyuncu satışı yaptı.
TADIC'İ BEŞİKTAŞ'IN ELİNDEN ALDI
Transfer sezonunda Fenerbahçe de ezeli rakibine 'Gol' atmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Sırp maestro Dusan Tadic'i transfer ederek büyük ses getirdi.
Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Sırp yıldızı Konferans Ligi'ndeki performansıyla taraftarlardan tam not aldı.
BU KEZ JORGINHO İÇİN KARŞI KARŞIYALAR
İki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe bir transfer için daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Arsenal'in dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Jorginho ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Galatasaray'ın Jorginho transferinde araya girdiği ve transferi bitirmek için büyük uğraş verdiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı kurmayların tıpkı Zaha transferinde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi faktörünü devreye sokacağı belirtildi.
Cimbom, hem orta sahasını güçlendirmek hem de ezeli rakibine ikinci golü atmayı planlıyor.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Piyasa değeri 25 milyon Euro olan 31 yaşındaki İtalyan yıldız orta saha, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Arsenal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği kaydedildi.