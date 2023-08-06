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Onur Koçhan Spor Haberleri

ÖZEL | Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi!

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala şampiyonluğun önemli adayları Galatasaray ve Fenerbahçe kadrosuna önemli yıldızlar kattı. İki asırlık çınar, dünyaca ünlü yıldızları transfer ederek adeta gövde gösterisi yaptılar. Transfer sezonunda Süper Lig'in büyükleri birbirlerine transfer çalımı attılar. İki büyük kulüp bir oyuncu için yine karşı karşıya. İşte detaylar…

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 14:48 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 14:48
ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

Son şampiyon Galatasaray, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin bonservisini alarak taraftarına bayram yaşattı.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

Sarı-Kırmzılılar, Icardi dışında Kaan Ayhan'ın da bonservisini Sassuolo kulübünden alarak savunmasını güçlendirdi.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

Kerem Demirbay, Angelino, Bakumbu ve Günay Güvenç transferleri ile kadrosunu daha da güçlendirdi.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

EZELİ RAKİPLERİNE TRANSFER ÇALIMI

Galatasaray, yaptığı iki transferle ezeli rakiplerine 'Gol' atmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın görüşüp anlaştığı Halil Dervişoğlu'nu son dakikada ikna ederek renklerine kattı.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

Sezonun en büyük bombasını ise Wilfried Zaha transferi ile patlattı. Fenerbahçe'nin günlerdir görüşmeler yaptığı Fildişili hücumcuyu Florya'ya indirdi ve gövde gösterisi yaptı.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

FENERBAHÇE'DEN NOKTA ATIŞI

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe de Galatasaray'dan geri kalmadı. Önemli yıldızları kadrosuna kattı. Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Alexander Djiku, Edin Dzeko ve Umut Nayir transferleri ile taraftarlarını ayağa kaldırdı.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

Sarı-Lacivertliler, transfere 25 milyon Euro harcarken, 48 milyon Euro'luk da oyuncu satışı yaptı.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

TADIC'İ BEŞİKTAŞ'IN ELİNDEN ALDI

Transfer sezonunda Fenerbahçe de ezeli rakibine 'Gol' atmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Sırp maestro Dusan Tadic'i transfer ederek büyük ses getirdi.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Sırp yıldızı Konferans Ligi'ndeki performansıyla taraftarlardan tam not aldı.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

BU KEZ JORGINHO İÇİN KARŞI KARŞIYALAR

İki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe bir transfer için daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Arsenal'in dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Jorginho ile görüşmelerini sürdürüyor.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın Jorginho transferinde araya girdiği ve transferi bitirmek için büyük uğraş verdiği öğrenildi.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

Sarı-Kırmızılı kurmayların tıpkı Zaha transferinde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi faktörünü devreye sokacağı belirtildi.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

Cimbom, hem orta sahasını güçlendirmek hem de ezeli rakibine ikinci golü atmayı planlıyor.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan 31 yaşındaki İtalyan yıldız orta saha, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!

Arsenal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan oyuncunun bu yaz takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği kaydedildi.

ÖZEL | Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak transfer hamlesi!


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