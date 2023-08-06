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Fenerbahçe'ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Fenerbahçe'de orta saha transferi için girişimler sürüyor. Sarı lacivertlilerde listenin başında Krunic ve Dominguez isimleri bulunuyordu. Kanarya'ya Arjantinli yıldızdan kötü haber geldi. İşte İtalyanların duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 15:46 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 15:46
Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Sarı-lacivertlilerin son olarak transferiyle yakından ilgilendiği isimlerden birisinin de Nicolas Dominguez olduğu biliniyor.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Futbolcunun transfer durumu ile ilgili gelişmeler, sarı lacivertli camiada büyük bir merakla takip ediliyor.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Oyuncunun transferinde son olarak ise Fenerbahçe beklenmeyen bir durumla karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Yaşanan gelişmeleri İtalyan basınından La Gazetta dello Sport duyurdu.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

La Gazetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez transferinde işinin zor olduğunu aktardı.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Haberde; Bologna'nın 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için 15 milyon euro'dan aşağıya inmediğini ve Fenerbahçe'nin de bu miktara çıkmadığını yazdı.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Fenerbahçe'nin bir diğer transfer gündeminde olan Krunic için de Milan 10-15 milyon euro arasında bir bonservis talep etttiği vurgulandı.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Nicolas Dominguez futbola Arjantin'in Velez takımının altyapısında başladı.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Ardından Velez Sarsfield'in A takımına yükseldi.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

25 yaşındaki merkez orta sahanın Avrupa serüveni ise İtalya'nın Bologna ekibine transferi ile gerçekleşti.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Dominguez 2019 yazında ise eski kulübü Velez'e kiralık olarak gitti.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

2020 kış transfer döneminde ise Bologna'ya kiralıktan geri döndü.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!

Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu, önlibero pozisyonunda da sahada görev alabiliyor.

Fenerbahçe’ye Nicolas Dominguez transferinde kötü haber!


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