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Kara Kartal turnayı gözünden vurdu! Nicolas Pepe, Alex Oxlade-Chamberlain sonrası Beşiktaş'a 15 milyonluk 10 numara!

Beşiktaş, transfer döneminin başlamasıyla birlikte hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Özellikle savunma hattını güçlendiren Daniel Amartey gibi deneyimli futbolcuların transferi, takımın savunma gücünü artırarak gelecek sezon için umut vaat ediyor. Orta saha bölgesinde Jean Onana'nın katılımı, takımın oyun kurma ve topa sahip olma yeteneklerini destekleyecek gibi görünüyor. Onana'nın yaratıcı pasları ve oyun zekası, Beşiktaş'ın hücum gücünü artırma konusundaki niyetini gösteriyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 09:35 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 09:35
Kara Kartal turnayı gözünden vurdu! Nicolas Pepe, Alex Oxlade-Chamberlain sonrası Beşiktaş’a 15 milyonluk 10 numara!

Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan Beşiktaş sonradan açıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız transferlerinden sonra kara Kartal gözünü A sınıf oyunculara dikti. Nicolas Pepe, Alex Oxlade-Chamberlain, Talisca gibi isimlerle temasa geçen siyah beyazlılar son olarak yıldız isim için resmi teklifte bulundu.

REBİC NEFTÇİ BAKÜ MAÇINA YETİŞECEK

Şu an için sadece Ante Rebic'in Neftçi Bakü maçına yetişeceği belirtiliyor. Eğer yeni transferler yapılırsa bile, Şenol Güneş'in hemen oyuna sokma alışkanlığı göz önüne alındığında, Daniel Amartey ve Ante Rebic'in bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda en az 17-18 oyuncuyla rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Bunun için stoper, orta saha ve hücum hattı için transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ YÜKSEKLERDE

Gündemde olan futbolcular arasında Alex Oxlade-Chamberlain ve Matias Vargas, Beşiktaş'a yakın isimler olarak öne çıkıyor. Ancak, Roberto Pereyra'nın Süper Lig'i tercih etmediği ve Nicolas Pepe'nin yüksek maliyetinin transferini zorlaştırdığı belirtiliyor.

TALİSCA TRANSFERİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a dönüşüne dair herhangi bir girişim olmadığı ifade ediliyor ve transferinin mümkün görünmediği vurgulanıyor.

SIRA MALİNOVSKYİ'DE

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan yeni bir isim, Ruslan Malinovskyi. Marsilya'nın 10 numarası olan Ukraynalı oyuncu, Beşiktaş tarafından kiralık olarak transfer edilmek isteniyor. Marsilya, Malinovskyi'nin sözleşmesini yeni 3 yıl daha uzattı, ancak oyuncunun sürekli kiralanıyor olması transfer olasılığını artırıyor.

Marsilya, oyuncu için 10 milyon Euro talep ediyor, ancak Beşiktaş ise oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu durumda iki kulüp arasında bir pazarlık süreci yaşanabilir.

Beşiktaş'ın, uygun şartlarda ve bütçeyle bu transferi gerçekleştirme çabasının devam ettiği belirtiliyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fransız basını ise Malinovskyi'nin Torino ile anlaşma sağladığını iddia ediyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.


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